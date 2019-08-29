В Верховной Раде IX созыва сформировали пять фракций и депутатскую группу

Под стенограмму на заседании Рады были зафиксированы названия фракций и ФИО руководителей

Временный спикер Дмитрий Разумков сообщил о формировании пяти фракций и одной депутатской группы в Верховной Раде IX созыва.

Так, во фракцию "Слуга народа" вошли 254 народных депутата. Глава фракции – Давид Арахамия, первый заместитель главы – Александр Корниенко.

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

Во фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" вошли 44 нардепа. Сопредесдателями фракции стали Юрий Бойко и Вадим Рабинрович.

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Во фракцию "Батькивщина" вошли 25 парламентариев. Глава – Юлия Тимошенко, замглавы – Сергей Соболев.

Фракцию "Европейская солидарность" сформировали 27 нардепов. Сопредседателями стали Ирина Геращенко и Артур Герасимов.

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Во фракцию "Голос" вошли 17 парламентариев. Глава – Сергей Рахманин, замглавы – Ярослав Железняк.

В депутатскую группу за "За будущее" вошли 23 народных избранников. Сопредседатели – Виктор Бондарь и Тарас Ботенко.

"Под стенограмму были зафиксированы названия фракция и ФИО руководителей, эту информацию мы принимаем к сведению и переходим к следующему вопросу повестки", - сказал Разумков.

Ранее новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Руслан Стефанчук рассказал, как долго новая Рада будет работать в первый день.

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Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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