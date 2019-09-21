Данилюк о деле ПриватБанка: все преступления должны быть раскрыты, а преступники – наказаны

Александр Данилюк / Фото: СНБО

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Приватизация ПриватБанка в 2016-м году была одним из самых сложных решений, которые приняло украинское государство, поэтому его нужно профессионально отстаивать.

Об этом секретарь СНБО, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Во-первых, не нужно принимать заангажированные решения. Кейс ПриватБанка – это не политический кейс. Что мы как власть должны обеспечить? Прежде всего, чтобы суды независимо и обоснованно, без внешнего воздействия рассмотрели все имеющиеся сейчас дела и приняли решение. Чтобы к ним было доверие и чтобы на эти суды никто не влиял ни вне власти, ни сама власть. Потому что это наша, как власти, ответственность. И это наш тест", – подчеркнул чиновник.

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"Во-вторых, наша ответственность, чтобы все преступления, свидетелями которых мы были за последний месяц, были раскрыты, и те, кто совершили эти преступления, получили наказание. Это также тест для нас как власти. Иначе зачем нам нужны правоохранительные органы, государственные суды, если они не выполняют свою работу? И это тоже тест для нынешней власти", – добавил секретарь СНБО.

Он заметил, что национализацию и рефинансирование ПриватБанка на 155 млрд грн многие позиционируют как пиар для власти.

"Но когда речь идет о таких крупных суммах – это не пиар. Это – одно из самых сложных решений, которые государство приняло в свое время. Это решение надо профессионально отстаивать. И это также тест – делать все профессионально, чтобы было доверие от граждан Украины к действиям власти. И я уверен, что мы его пройдем", – заверил бывший министр финансов Александр Данилюк.

Новости "Сегодня" сообщали, что Данилюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" объяснил, чем грозят попытки Коломойского вернуть себе ПриватБанк.

Также сообщалось, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире ток-шоу заявил, что Коломойский и его партнеры должны вернуть 5,5 млрд долларов (т.е. 155 млрд грн) государству в случае возвращения банка бывшему владельцу.

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