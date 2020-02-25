Даже если будет зафиксирован в Украине – ничего страшного: Гончарук сделал заявление по коронавирусу

Между тем премьер-министр Алексей Гончарук продолжает успокаивать украинцев, которые переживают из-за находящихся в обсервации в Новых Санжарах эвакуированных соотечественников и не только. По его словам, никаких причин для волнений по поводу коронавируса пока нет. Премьер добавил, что все профильные службы работают над тем, чтобы не допустить инфекцию на территорию Украины. Но даже если вирус прорвется на территорию нашей страны, ничего страшного не случится.

"Даже в случае если в Украине будет зафиксирован такой случай, ничего страшного не произойдет. У нас есть подготовленные в достаточном количестве и инфекционисты, и боксы, и бригады врачей. Есть достаточное количество костюмов, масок, респираторов. То есть, никакой необходимости, никакого дефицита мы сейчас не ощущаем", – заявил Алексей Гончарук во время брифинга.

Также вчера премьер-министр Гончарук рассказал, почему украинцев из Китая поселили именно в Новых Санжарах. Медучреждение Национальной гвардии в Новых Санжарах отвечало всем необходимым требованиям для размещения эвакуированных из Китая украинцев. Самое главное – там можно было обеспечить абсолютную безопасность.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенные столкновения с силовиками. Читайте все подробности о карантине и протестах в Новых Санжарах из-за коронавируса.

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