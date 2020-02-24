Радость от пиццы и "ремонт" унитаза: как проходят будни в Новых Санжарах (видео)

Украинцы показали свои будни на карантине с подарками и пиццей

В Новых Санжарах, где проходят карантин эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, сняли видео о буднях "узников" коронавируса.

Отснятые клипы молодые выкладывались в Telegram.

В частности, украинцы, которые вынуждены провести две недели в медучреждении Нацгвардии, выложили в социальных сетях ролики с неработающими унитазами и откровенно радовались обычной пицце.

Также в сети появилось видео, на котором украинцы распаковывают подарки и книги, привезенные активистами и небезразличными гражданами.

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Так, особую радость у молодых людей вызвали настольные игры. Не остались без внимания и десятки книг, доставленных в санаторий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Новые Санжары продолжают приходить посылки со всей Украины. В частности, передают много книг, в том числе на английском и испанском языке, рассказал корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов, который находится на обсервации.

По его словам, все книги уже разобрали. Кроме того, приходит много писем от неравнодушных людей со словами поддержки.

Он добавил, что на обсервации находятся 103 человека, никто из них не чихает, не кашляет, ни у кого нет повышенной температуры.

Как сообщалось ранее, людям, которых эвакуировали из Китая в поселок Новые Санжары в Полтавской области, запретили передавать продукты питания от сочувствующих украинцев.

"Нашим решением мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации диарейных заболеваний", – сказал Ляшко после того, как у иностранки в обсервации обострились болезни желудочно-кишечного тракта.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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