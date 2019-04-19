Дебаты Порошенко с Зеленским и суд по делу Кати Гандзюк: темы дня

На НСК "Олимпийский" и в эфире "Общественного" состоятся очные встречи претендентов на высший государственный пост

В пятницу, 19 апреля, сайт "Сегодня" собрал несколько основных тем, за которыми в течение дня будут следить украинские и мировые СМИ.

День дебатов. В 19:00 начнется предвыборная дискуссия между кандидатами в президенты – действующим президентом Украины Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским – на Национальном комплексе "Олимпийский". На 21:00 запланированы теледебаты в студии "Общественного телевидения".

В Шевченковском райсуде Киева состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому, который является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк .

В Министерстве юстиции Украины состоится торжественная церемония регистрация брака в рамках проекта "Брак за сутки". Брак заключат лейтенант Национальной полиции Украины Андрей Ткачев и лейтенант Национальной полиции Украины Елена Галлалу.

Теплый конец рабочей недели. В большинстве областей Украины в пятницу сухая и солнечная погода, слабые дожди ожидаются лишь в Одесской, Киевской и Черниговской областях .

О том, какими были итоги дня четверга, 18 апреля , читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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