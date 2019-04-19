Дебаты на "Олимпийском" смотрели в барах, кафе и на передовой: фото

Некоторые заведения общественного питания в Киеве заранее анонсировали трансляции дебатов















Предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" транслировали в барах и кафе.

Как сообщают пользователи соцсетей, некоторые заведения общественного питания в Киеве заранее анонсировали трансляции дебатов на "Олимпийском".

Кроме того, наблюдать за дискуссией могли и украинские бойцы, которые сейчас находятся на Донбассе.

Как известно, дебаты и на НСК "Олимпийский", и на "Общественном" имели открытый сигнал, которые могли принимать другие каналы. Отметим, в частности, что транслировать дебаты планировали и российские телеканалы.

Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского – на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно. На стадионе присутствовали 22 тыс. граждан. Нарушений не зафиксировано. Люди стали расходиться со стадиона около 20:05.

Дискуссия была насыщенной и не лишена эмоций. Как прошли дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, смотрите и читайте на сайте "Сегодня".

После дебатов на НСК "Олимпийский" Петр Порошенко прибыл на дебаты в студию "Общественного" телевидения. Владимир Зеленский в студию не прибыл.

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