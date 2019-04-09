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Дебаты на "Олимпийском": у Зеленского готовы оплатить 50% аренды стадиона

Сегодня, 14:58

В "Зе!Команде" даже не против, чтоб одним из организаторов было "Общественное" со своим ведущим

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.
Дебаты на "Олимпийском": у Зеленского готовы оплатить 50% аренды стадиона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c88/924/5cac88924c20f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c88/924/5cac88924c20f.jpg Политика В «Зе!Команде» даже не против, чтоб одним из организаторов было «Общественное» со своим ведущим

Недавно президент Петр Порошенко обещал оплатить 50% стоимость аренды "Олимпийского" в случае проведения там дебатов. Теперь с такой же инициативой выступают в команде его оппонента Владимира Зеленского и готовы взять на себя расходы второй половины суммы.

Об этом в комментарии сайту "Детектор медиа" сообщил советник команды Зеленского Александр Харебин.

"Мы понимаем, что в Украине война, поэтому не хотим, чтобы государственный бюджет оплатил дебаты. На стадионе точно выйдет дороже, чем в студии, и мы готовы оплатить свою долю из избирательного фонда … Дебаты – это шоу, поэтому мы настаивали, чтобы дебаты были не за государственные средства", – сказал он.

Харебин отметил, что штаб Зеленского готов обсудить с командой Порошенко нюансы: формат дебатов, оплату за аренду стадиона, вопросы охраны, привлечение подрядчиков для организации мероприятия и многое другое, а договариваться о такой встрече будут уже сегодня.

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В "Зе!Команде" подчеркивают, что не против, чтобы одним из организаторов дебатов было "Общественное телевидение" со своим модератором.

Напомним, председатель "Общественного" Зураб Аласания на днях рассказывал подробности дебатов на "Олимпийском". По его словам, стоимость мероприятия на стадионе обойдется примерно в 6 миллионов гривен. По его словам, стоимость встречи может возрасти вдвое, если будет доказано, что дебаты на стадионе являются политической агитацией, так как придется платить телеканалам за трансляцию.

Отметим, что общество ждет очной встречи между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По закону, дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", однако лидер "Зе!Команды" предложил провести их на "Олимпийском", а действующий глава государства согласился. Руководство и стадиона, и НОТУ заявляет о готовности организовать прямой эфир, но решение еще так и не принято. Читайте подробней, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

В то же время Зеленский назвал дату и место проведения дебатов, куда он готов прийти и встретиться с Порошенко. Смотрите его видеообращение.


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Тег Порошенко, аренда, Олимпийский, дебаты, Зеленский

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