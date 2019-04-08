Где и когда пройдут дебаты Порошенко и Зеленского: возможные варианты

Второй тур голосования уже близко, вот только кандидаты никак не определятся с местом встречи на дискуссию

Фото: Сегодня

Где и когда пройдут дебаты Порошенко и Зеленского: возможные варианты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg 2019-04-08T11:41:00+03:00 Новости Второй тур голосования уже близко, вот только кандидаты никак не определятся с местом встречи на дискуссию

В Украине набирает обороты эпопея с дебатами между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. То место встречи ни как не могут согласовать, то уже называются разные даты.

Отметим, согласно статье 62 закона "О выборах президента Украины", теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Повторное голосование уже назначено на 21 апреля, а, значит, дебаты должны по закону состояться 19 апреля.

Теледебаты организовывает Национальная общественная телерадиокомпания. Встреча претендентов на президентское кресло может также транслироваться бесплатно другими каналами вещания. Кандидаты принимают участие в теледебатах лично и без представителей своих штабов.

Что говорят кандидаты

В то же время неожиданно для всех Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на "Олимпийском", на что действующий президент дал согласие.

Более того, Порошенко даже пообещал оплатить 50 процентов стоимости аренды НСК, а в интервью телеканалу "Украина" заявил, что ждет Зеленского на стадионе 14 апреля.

"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19:00-20:00 – оптимальное время. Там будут украинцы, там будут граждане Украины. Ключевое – не только то, что мы скажем, что будет в будущем, а и то, какие выводы я сделал после первого тура", – сказал глава государства.

Позиция руководства НОТУ и "Олимпийского"

Заместитель генерального директора по административной работе НСК Виктор Анисимов обещает, что в случае принятия решения проводить дебаты на "Олимпийском", стадион имеет все технические возможности провести мероприятие. Он добавил, что желательно, чтоб заявка на проведение дебатов поступила не позже 17 апреля.

"Исходя из этого, будут приняты решения по технической поддержке, охране, обеспечению безопасности на НСК "Олимпийский". Важный вопрос – это будет со зрителями, или нет", – сказал он.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что дебаты в случае их проведения в студии обойдутся примерно в миллион долларов. В то же время он говорит, что 19 апреля эфир будет в любом случае.

"19 числа между 20 и 21 часом дебаты будут проведены в любом варианте, даже независимо от того, будут ли кандидаты. Мы должны это время забронировать именно под это. И в это время у нас будут или нейтральные картинки, если не явятся кандидаты, но они будут проведены. Мы будем готовы к участию обоих кандидатов в любом варианте".

Напомним, пока решается вопрос с дебатами, пока кандидаты в президенты сдают анализы и обмениваются видеообращениями, Центральная избирательная комиссия уже объявила второй тур выборов и назначила дату начала агитации.

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