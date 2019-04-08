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Цена, организация и продажа билетов: подробности дебатов на "Олимпийском"

Сегодня, 18:42

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины озвучил подсчеты касательно встречи Порошенко и Зеленского

Владимир Зеленский и Петр Порошенко
Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Сегодня
Цена, организация и продажа билетов: подробности дебатов на "Олимпийском" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b6b/e4d/5cab6be4d5608.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b6b/e4d/5cab6be4d5608.png Новости Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины озвучил подсчеты касательно встречи Порошенко и Зеленского

Дебаты участников второго тура президентских выборов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на главной открытой площадке страны – НСК "Олимпийский", гендиректор которого уже озвучил свою позицию - обойдутся государству около 6 млн гривен.

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Об этом 8 апреля сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, назвав главной затратной статьей аренду стадиона.

"Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн", – заявил.

По его словам, стоимость встречи может возрасти вдвое, если будет доказано, что дебаты на стадионе являются политической агитацией, так как придется платить телеканалам за трансляцию.

В то же время, стоимость мероприятия может незначительно снизиться в случае неявки одного из кандидатов.

Аласания также назвал смешной идею о продаже билетов на дебаты. Но, на его взгляд, ответственность за это может нести стадион.

При этом он добавил, что по его собственным, персональным ощущением, дебаты все же состоятся в студии Общественного, а не на стадионе.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.


В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, Аласания, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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