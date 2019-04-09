Дебаты Порошенко и Зеленского: в "Олимпийском" обратились к НОТУ
В администрации объяснили, когда можно будет сформировать и обнародовать точную сумму
Администрация НСК "Олимпийский" обращается к Национальной общественной телерадиокомпании Украины и средствам массовой информации с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.
Об этом говорится в заметке на странице НСК "Олимпийский" в Facebook. "Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", - говорится в сообщении.
Администрация стадиона подчеркивает, что после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов можно будет сформировать и обнародовать точную сумму.
Ранее в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.
Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
Смотрите в сюжете, как на прошлой неделе Зеленский и Порошенко сдавали анализы:
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