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Дебаты Порошенко и Зеленского: в "Олимпийском" обратились к НОТУ

Сегодня, 00:58

В администрации объяснили, когда можно будет сформировать и обнародовать точную сумму

Фото: facebook.com/olympic.nsc
Фото: facebook.com/olympic.nsc.
Дебаты Порошенко и Зеленского: в "Олимпийском" обратились к НОТУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bc3/8f0/5cabc38f057e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bc3/8f0/5cabc38f057e0.jpg Политика В администрации объяснили, когда можно будет сформировать и обнародовать точную сумму

Администрация НСК "Олимпийский" обращается к Национальной общественной телерадиокомпании Украины и средствам массовой информации с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

Об этом говорится в заметке на странице НСК "Олимпийский" в Facebook. "Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", - говорится в сообщении.

Администрация стадиона подчеркивает, что после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов можно будет сформировать и обнародовать точную сумму.

Ранее в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Смотрите в сюжете, как на прошлой неделе Зеленский и Порошенко сдавали анализы


Видео: Reuters

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Тег выборы, Порошенко, дебаты, Зеленский, нск олимпийский, НОТУ, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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