Делегация ПАСЕ досрочно покинула Украину
Такое решение было принято делегатами после того, как Парубий отозвал приглашение
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые прибыли в Украину для оценки ситуации перед внеочередными выборами в Верховную раду, досрочно завершили свою работу, несмотря на то, что ранее в ПАСЕ сказали, что наблюдатели останутся в стране.
Согласно опубликованному на сайте Ассамблеи заявлению, делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля.
После того, как президенту ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье получила от спикера Рады Андрея Парубия письмо, в котором тот заявил, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения от этой организации, предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно.
ПАСЕ в Украине представляли делегаты от Польши, Сан-Марино, Азербайджана и исполняющий обязанности главы делегации Март ван де Веном из Нидерландов.
За время пребывания в Украине они успели провести встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами.
Остальные встречи были отменены.
Напомним, ранее Мори-Паскье напомнила украинским властям о том, что они обязаны приглашать наблюдателей ПАСЕ для мониторинга избирательных кампаний.
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