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Делегация ПАСЕ досрочно покинула Украину

3 июля, 19:28

Такое решение было принято делегатами после того, как Парубий отозвал приглашение

Аэропорт "Борисполь"
Аэропорт "Борисполь". Фото: Pixabay

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые прибыли в Украину для оценки ситуации перед внеочередными выборами в Верховную раду, досрочно завершили свою работу, несмотря на то, что ранее в ПАСЕ сказали, что наблюдатели останутся в стране.

Согласно опубликованному на сайте Ассамблеи заявлению, делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля.

После того, как президенту ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье получила от спикера Рады Андрея Парубия письмо, в котором тот заявил, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения от этой организации, предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно.

ПАСЕ в Украине представляли делегаты от Польши, Сан-Марино, Азербайджана и исполняющий обязанности главы делегации Март ван де Веном из Нидерландов.

За время пребывания в Украине они успели провести встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами.

Остальные встречи были отменены.


Напомним, ранее Мори-Паскье напомнила украинским властям о том, что они обязаны приглашать наблюдателей ПАСЕ для мониторинга избирательных кампаний.

Кроме того, 

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Тег делегация, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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