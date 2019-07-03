Делегация ПАСЕ досрочно покинула Украину

Такое решение было принято делегатами после того, как Парубий отозвал приглашение

Аэропорт "Борисполь". Фото: Pixabay

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые прибыли в Украину для оценки ситуации перед внеочередными выборами в Верховную раду, досрочно завершили свою работу, несмотря на то, что ранее в ПАСЕ сказали, что наблюдатели останутся в стране.

Согласно опубликованному на сайте Ассамблеи заявлению, делегация ПАСЕ находилась в Киеве 2-3 июля.

После того, как президенту ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье получила от спикера Рады Андрея Парубия письмо, в котором тот заявил, что украинский парламент отозвал свое приглашение для наблюдения от этой организации, предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно.

ПАСЕ в Украине представляли делегаты от Польши, Сан-Марино, Азербайджана и исполняющий обязанности главы делегации Март ван де Веном из Нидерландов.

За время пребывания в Украине они успели провести встречи с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и СМИ, представителями миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине, а также дипломатами.

Остальные встречи были отменены.

Напомним, ранее Мори-Паскье напомнила украинским властям о том, что они обязаны приглашать наблюдателей ПАСЕ для мониторинга избирательных кампаний.

Кроме того,

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Делегация ПАСЕ досрочно покинула Украину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"