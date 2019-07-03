В Совете Европы ответили на решение Киева отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ

Пять представителей ПАСЕ, которые во вторник прибыли в Киев для мониторинга хода подготовки к выборам, продолжат находиться в Украине,

Фото: twitter.com/PACE.

Отмена приглашения для Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наблюдать за внеочередными выборами Верховной рады касается делегации, которая должна была приехать на день голосования 21 июля, прибывшие же представители ассамблеи продолжат находиться в Украине. Об этом сообщил в среду представитель офиса Совета Европы в Украине.

"Отмена приглашения касается делегации, которая должна была приехать на день выборов. Это не касается представителей, которые уже прибыли", – сообщили в офисе.

Пять представителей ПАСЕ, которые во вторник прибыли в Киев для мониторинга хода подготовки к выборам, продолжат находиться в Украине, "они, согласно графику, отбудут в запланированное время", пояснили в офисе, отметив, что это состоится до дня голосования.

Во вторник спикер Рады Андрей Парубий отозвал приглашение ПАСЕ направить на Украину наблюдателей на досрочные парламентские выборы из-за ситуации, связанной с возвращением парламентской делегации РФ в ассамблею.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 июля в Украину прибыли наблюдатели ПАСЕ. Они прилетели еще до того, как Парубий подписал отказ для них. Как рассказывал Арьев, в планах наблюдателей от ПАСЕ был ряд встреч в Украине, в том числе и с главой государства. В то же время украинская делегация в Ассамблее заранее отказалась встречаться с ними.

Отметим, что после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение выйти из ПАСЕ и предпринимает теперь действия в самой Украине. Как сообщали новости "Сегодня", на днях Андрей Парубий четко дал понять – Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин рассказал об ответном плане действий Киева. По его словам, сейчас идет обсуждение и согласование плана действий, как тактически его имплементировать.

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