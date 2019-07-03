Рада отозвала приглашение для наблюдателей ПАСЕ: в Ассамблее сделали заявление

краина как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга Ассамблеи, заявили в ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье подчеркивает, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

Она выразила сожаление по поводу решения Верховной Рады отозвать приглашение для наблюдателей от Ассамблеи для осуществления мониторинга внеочередных парламентских выборов 21 июля.

Мори-Паскье ответила на письмо председателя ВР Андрей Парубий и заявила, что Ассамблея имела длительную практику сотрудничества с Украиной в наблюдении за выборами начиная с 1994 года, что создало возможность "существенно улучшить" нормативно-правовую базу и избирательные практики в Украине.

"Я должна обратить внимание, что Украина как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - отметила Мори-Паскье

Также она выразила готовность обсудить и улучшить отношения между Ассамблеей, Верховной Радой и делегацией ПАСЕ.

Напомним, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" – 62, 15 "воздержались".

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

2 июля Парубий подписал письмо Мори-Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Андрей Парубий четко дал понять – Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин рассказал об ответном плане действий Киева. По его словам, сейчас идет обсуждение и согласование плана действий, как тактически его имплементировать.

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