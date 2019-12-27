Дело экс-беркутовцев: стало известно, когда суд продолжит заседание

Апелляционный суд Киева 28 декабря продолжит заседание по делу бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в расстрелах на Майдане в 2014 году. Такое решение приняла коллегия судей.

Судья Апелляционного суда Маргарита Васильева, председательствующая по делу, зачитала постановление генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что в дело вводят новую группу прокуроров в составе трех человек, а прежних обвинителей — Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земского и Дениса Иванова — исключают. Прокурор Донской поставил под сомнение вопрос полномочий всех прокуроров в деле. Судья после совещания приняла решение добавить трех новых прокуроров к общей группе обвинения. Вопрос полномочий новых прокуроров Васильева посоветовала всем обвинителям решить с генпрокурором.

В ответ на это сторона обвинения попросила об отводе судьи, обвинив ее в "слабой квалификации". Суд просьбу не удовлетворил.

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Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2014 года представители потерпевших в деле о расстрелах на улице Институтской в Киеве предоставили новое видео, на котором запечатлено, как спецназовцы расстреливают активистов. Данное видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, и его приобщили к делу.

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16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана. 16 июля этого года суд освободил из СИЗО экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Майдана. Остальным суд продлевал арест.

Однако накануне нового обмена пленными стали появляться слухи, что обвиняемых хотят обменять в Россию. Их адвокат Валентин Рыбин заявил, что из списков на обмен были вычеркнуты Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и "еще несколько человек".

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