Экс-беркутовец предстал перед судом с российским триколором: фото

Павел Аброськин. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Один из бывших беркутовцев Павел Аброськин, который обвиняется в расстреле активистов Майдана, принял участие в судебном заседании с символикой на плече, похожей на российский флаг.

Сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривается апелляционная жалоба защиты экс-беркутовцев на решение об их мерах пресечения. Сами обвиняемые принимают участие в заседании в режиме видеоконференции.

Аброськин вместе с двумя другими обвиняемыми Зинченко и Янишевским находятся в СИЗО. На кадрах с трансляции видно, что у Аброськина на правом плече символика, похожая на российский триколор, а сам он в довольно веселом настроении.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале 2014 года представители потерпевших в деле о расстрелах на улице Институтской в Киеве предоставили новое видео, на котором запечатлено, как спецназовцы расстреливают активистов. Данное видео продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева, и его приобщили к делу.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против этих пяти беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в убийстве 48 участников акций протеста во времена Евромайдана. 16 июля этого года суд освободил из СИЗО экс-беркутовца, обвиняемого в расстреле Майдана. Остальным суд продлевал арест.

Однако накануне нового обмена пленными стали появляться слухи, что обвиняемых хотят обменять в Россию. Их адвокат Валентин Рыбин заявил, что из списков на обмен были вычеркнуты Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин и "еще несколько человек".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама