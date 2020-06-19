Дело Гандзюк: силовики открыли производство против врачей, помогавших Мангеру

Силовики начали уголовное производство против врачей Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали фальшивые справки подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк – главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого оставили под стражей.

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Об этом сообщают активисты в интернет-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Врачам грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 343 ч. 2 – влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего; ч. 366 ч. 1 – составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов", – об этом говорится в сообщении.

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Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

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Напомним, в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

6 июня исполнился год с тех пор, как Покровский суд Днепропетровской области приговорил к тюремным срокам пятерых исполнителей покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года, девушка получила тяжелые травмы в виде ожогов и через три месяца, в ноябре 2018 года, умерла.

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