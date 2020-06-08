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Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины России

8 июня, 15:19

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Америка приняла неожиданное решение на суде над виновниками трагедии

Американские власти не предоставят для судебного процесса по делу о пассажирском лайнере, который в 2014 году был сбит в небе над Донбассом пророссийскими боевиками, спутниковые снимки пуска ракеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом 8 июня сообщили представители нидерландского суда во время возобновившегося заседания по этому делу.

Утверждается, что США ответили отказом на поступивший из прокуратуры Нидерландов запрос о предоставлении спутниковых снимков, на которых виден пуск ракеты из российского ЗРК "Бук" по самолету авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года.

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Таким образом, он не будет приобщен к делу, вместо этого приложат меморандум с описанием трагедии рейса MH17 в деталях.

В то же время, снимок продемонстрировали спецслужбам Дании и представителю прокуратуры Нидерландов, чтобы сверить его с информацией, изложенной в меморандуме. В прокуратуре подтвердили, что все описано верно.

Кроме того, на суде предупредили о том, что никакие дополнительные данные о катастрофы США не предоставят.

Напомним, что судебный процесс по делу о сбитом из российского "Бука" лайнере начался 9 мая в юридическом комплексе Схипхол. В качестве главных подозреваемых выступают бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), известный по позывному "Крот" лидер боевиков Леонид Харченко, генерал-майор Сергей Дубинский и российский полковник Олег Пулатов.

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Сайт "Сегодня" оценивал возможность того, что судебный процесс привлечет виновных к ответу за содеянное. Больше об этом читайте в материале "Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственности".

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США разведка MH17 крушение Боинга спутники

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