Суд по MH17: есть ли шанс привлечь Путина к ответственности

Украина ведет процесс против России в Международном суде ООН. И дело по MH17 фигурирует там как очень важный эпизод

Одним из главных событий на этой неделе, после пандемии коронавируса, стал первый судебный процесс по делу MH17. Предварительные заседания прошли 9-10 марта в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме (Нидерланды). Среди обвиняемых: трое россиян – бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов; и украинец Леонид Харченко. Ни один из них на суд не явился. Однако обвиняемому Олегу Пулатову Россия наняла двух нидерландских адвокатов, которые присутствуют в суде, представляя его интересы.

В понедельник-вторник суд заслушал стороны обвинения и защиты, но в связи с появлением дополнительных вопросов к свидетелям, которых запугивают российские спецслужбы, решил взять перерыв до 23 марта. Не исключено, что их будут заслушивать анонимно и они попадут под программу защиты свидетелей. По словам адвокатов родственников погибших, до вынесения приговора может пройти минимум пять лет. Но как бы защита обвиняемого Пулатова не затягивала ознакомление с материалами дела, к рассмотрению по сути суд намерен перейти уже 8 июня.

Все четверо обвиняемых, по собранным Международной следственной группой доказательствам, причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й курской бригаде противовоздушной обороны ВС РФ. Им грозит от 30 лет до пожизненного. Но это исполнители. Те, кто отдавал приказ сбить Boeing-777, сидят в Кремле, и главный вопрос, удастся ли привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России?

Что озвучили в суде

С самого начала стороны процесса согласились, что судить подозреваемых будут по законодательству Нидерландов в национальном суде, так как больше всего в авиакатастрофе погибло именно граждан Нидерландов (196 человек). После почти шести лет расследования, 9 марта дело по MH17, которое насчитывает более 6 тыс. страниц и 30 тыс. фото и видеофайлов, начали рассматривать в Окружном суде Гааги.

Из-за большого резонанса, заседания решили проводить в большом юридическом комплексе возле международного аэропорта "Схипхол" в Амстердаме.

/ Фото: Сегодня

Для аккредитованных журналистов построили отдельный пресс-центр. Накануне СМИ уверяли, что первые заседания станут чисто техническими и ничего по сути сказано не будет. Но с первых же минут прокуроры озвучили немало интересной информации.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхайс заявил, что обвиняемые прекрасно знают о выдвинутых им обвинениях. К примеру, Олегу Пулатову повестку вручили лично в руки в Ульяновском суде России. Дубинскому сообщения отправляли через "ВКонтакте", Skype и Facebook, которые он прочитал (в мессенджерах был значок "прочитано"), но ничего не ответил. Связались с Дубинским и по телефону. Но, подняв трубку, Дубинский сказал, что это не он, и сбросил звонок (потом эксперты сравнили его голос с записями разговоров, которые были у следствия, установив, что это был Дубинский). А Харченко, получив сообщение в "ВКонтакте", даже перешел по ссылке, где была повестка. На Гиркина следствие так и не вышло. Но он неоднократно публично отрицал выдвинутые в его адрес обвинения. Всех этих фактов для суда достаточно, чтобы судить обвиняемых заочно.

Владимир Цемах (зенитчик "ДНР" из Снежного, где и был сбит Boeing-777), которого Украина выдала России в рамках обмена в сентябре прошлого года, по делу MH17 проходит как подозреваемый. По нему, как и по Игорю Безлеру (один из главарей "ДНР"), следствие еще не собрало достаточного количества доказательств, чтобы передать документы в суд. Несмотря на запрос официального Амстердама, Москва отказывается выдать Цемаха.

Фото: "Сегодня"

Предварительные судебные слушания должны были продлиться до пятницы, 13 марта. Но суд по просьбе защиты Пулатова и прокуроров решил взять паузу до 23 марта. Во-первых, адвокаты обвиняемого россиянина попросили время для ознакомления с материалами дела и их перевода на русский. Прокуроры настаивают на проведении выездного заседания на базе ВВС в Гилзе-Райене, где хранится реконструкция обломков самолета, и дополнительном допросе шестерых свидетелей (это могут сделать следственные судьи, не занятые в процессе).

ФИО этих шестерых свидетелей засекречены, а прокуроры на заседании называли их под кодовыми номерами M58, S07, S17, S21, S27, S32. Все они так или иначе видели "Бук", знают о его транспортировке, некоторые даже воевали на стороне "ДНР". Поэтому прокуратура настаивает на их повторном допросе. Суд изучит требования как стороны защиты, так и обвинения, и скажет свои выводы на следующем заседании 23 марта.

Видео: Сегодня

Как Россия срывает процесс

По словам украинских дипломатов, Москва специально наняла адвокатов одному из обвиняемых россиян Олегу Пулатову, чтобы банально получить доступ к материалам дела. Плюс, в первом же своем выступлении адвокаты Пулатова фактически обвинили Украину в незакрытии своего воздушного пространства над Донбассом летом 2014-го. По словам прокуроров, это действительно очень важный вопрос (стороны процесса не исключают, что он даже может стать фактом рассмотрения в других уголовных делах), но в рамках этого судебного процесса он точно рассматриваться не будет.

К тому же, прокуроры подчеркнули, что все эти шесть лет Россия всячески препятствовала следствию, а сейчас пытается сорвать судебный процесс. К примеру, хакеры ГРУ взломали серверы полиции Малайзии, откуда и были многочисленные утечки информации. Однако, по словам стороны обвинения, показания свидетелей хранятся на более защищенных серверах.

"Есть убедительные факты того, что российское правительство хочет помешать расследованию. Несколько свидетелей сказали, что они боятся за свою жизнь, если их имена станут известны", – сказал на заседании один из прокуроров Тийс Бергер.

На днях МИД РФ сказал, что никакого честного расследования и суда быть не может, пока процесс над обвиняемыми проходит в Нидерландах, а не в России, которая и виновна в гибели 298 невинных пассажиров малайзийского Boeing-777. По данным EUvsDISINFO, кроме популярного тезиса о том, что Россию не допустили к расследованию авиакатастрофы рейса MH17, Кремль продолжает распространять откровенно конспирологические теории. Одна из самых популярных – что украинские спецслужбы, находясь якобы под контролем ЦРУ, сбили рейс MH17. Хотя, по коронавирусу некоторые российские тролли в Twitter разгоняют информацию, что пандемия тоже в интересах Вашингтона.

Как привлечь к ответственности РФ

Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в авиакатастрофе рейса MH17, начав с российским правительством соответствующие консультации. Адвокаты родственников погибших прямо говорят, что в этой ужасной трагедии виновны Путин и путинский режим.

"Такое мощное и высокоточное оружие как "Бук" не могло покинуть территорию РФ без приказа на самом высоком уровне. Путин дал на это разрешение", – сказал журналистам во время перерыва в суде адвокат 40 семей погибших Джерри Скиннер.

Питер Лангстраад, еще один адвокат 27 семей погибших, приводит в пример теракт над шотландским Локерби 21 декабря 1988 года. Авиакатастрофа пассажирского Boeing-747 унесла 270 жизней. Лишь спустя 15 лет Ливия взяла на себя ответственность за взрыв, выплатив по $10 млн компенсаций, а позже в одном из интервью бывший министр юстиции Ливии сказал, что приказ отдавал лично Муаммар Каддафи.

/ Фото: Сегодня

"Что касается ответственности государства (Россия – Авт.), существуют отдельные производства. Украина имеет процесс против РФ в Международном суде ООН. И дело по MH17 фигурирует там, как очень важный эпизод. Кроме того, как вам известно, Нидерланды и Австралия начали консультации с РФ о ее ответственности за сбитие MH17. И в зависимости от результатов этих консультаций или будет какое-то урегулирование, или, что не исключено, может быть отдельный судебный процесс", – ответил на вопрос корреспондента сайта "Сегодня" посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Предварительные выводы:

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Стартовавшее в Амстердаме судебное рассмотрение дела по MH17 точно не последнее. Международная следственная группа (JIT), с которой тесно работают украинские прокуроры, продолжает свою работу. Поэтому абсолютно точно можно прогнозировать появление новых фактов, свидетелей и обвиняемых, которые станут основой для возбуждения новых уголовных дел;

По словам участников процесса, файл дела по MH17, который уже начал рассматривать окружной суд Гааги, далеко не полный. Он еще будет дополняться новыми фактами и показаниями свидетелей;

На суде выступят 49 родственников погибших, еще 84 будут требовать компенсаций;

До вынесения приговора может пройти минимум 5 лет. Однако сам судебный процесс с апелляцией и решением самого высшего суда может занять до 15 лет.

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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