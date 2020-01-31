Дело Микитася передали в суд: в чем обвиняют экс-депутата

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

После того, как экс-нардепа Максима Микитася не выпустили из Украины, прокуратура закончила расследование в отношении бывшего политика и направила в суд обвинительный акт. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокурорами Офиса генерального прокурора по результатам предварительного расследования в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) принято решение о его окончании и обращения в суд с обвинительным актом", – говорится в сообщении.

В прокуратура отметили, что речь идет об уголовном производстве, которое расследовалось следователями Госбюро расследований относительно экс-депутата за хулиганские действия 5 июля 2019 года в помещении поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области. Отметим, что речь идет о Максиме Микитасе, у которого возникла стычка с председателем объединенной территориальной громады Сергеем Пинчуком.

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Как известно, Микитась подозревается не только в драке, но и причастности к коррупционной схеме с недвижимостью. Новости "Сегодня" сообщали, что в начале октября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Микитасю, которому инкриминируют возможную организацию коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии.

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По мнению правоохранителей, экс-нардеп организовал заключение ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был сам Микитась, и командующий Нацгвардии (на тот момент Юрий Аллеров) по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен. В НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.

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