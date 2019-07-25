Дело на миллиард: Россия обжаловала решение по иску Ощадбанка

Россияне не признают законность всех арбитражных решений, связанных с аннексированным Крымом

Фото: Pixabay

Москва оспорила решение суда о взыскании с России миллиарда долларов в пользу Ощадбанка. Российская сторона не признает законность всех исков украинских компаний, связанных с аннексией Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

В ведомстве отметили, что арбитражное решение по иску украинского банка оспаривается в судах Франции.

"В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков. Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины. Российская Федерация не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков", – заявили в Минюсте.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2018 года Ощадбанк выиграл международный суд против России по Крыму на 1,3 млрд долларов. Суд обязал Россию возместить убытки украинскому банку после начала оккупации полуострова.

В то же время Россия отказалась платить по "крымскому" иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска.

Однако 23 июля нынешнего года Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дело на миллиард: Россия обжаловала решение по иску Ощадбанка". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"