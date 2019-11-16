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Дело о взятке: чиновницу Офиса президента отправили под домашний арест

16 ноября, 11:14

Чиновницу также обязали сдать паспорта для выезда за границу

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения чиновнице Офиса президента Светлане Кондзеле в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Об этом пресс-служба ВАС сообщила в Facebook.

"На чиновницу возложены дополнительные обязанности – круглосуточно не покидать место жительства, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на въезд и выезд из Украины, носить электронное средство контроля", – говорится в сообщении.

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Задержанной сотруднице Офиса Президента Светлане Кондзеле и двум ее сообщникам сообщили о подозрении. Им инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупном размере по предварительному сговору, а также подстрекательство должностного лица к взяточничеству. Антикоррупционные прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения залога. По данным следствия, Кондзеля требовала 300 тысяч долларов взятки. За эти деньги должна была помочь с назначением на должность заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 ноября, сотрудники НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенничестве. По данным источника, Кондзеля рассказывала, что решает любую проблему через связи в ОП.

А еще немногим ранее, в понедельник, 11 ноября, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривен.Речь идет об 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

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взятка антикоррупционный суд Офис президента

Источник: Сегодня

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