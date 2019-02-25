Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости политики

Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд

Вчера, 23:25

Рубана и Савченко обвиняют в подготовке терактов и государственного переворота

Фото: Судебная власть Украины
Фото: Судебная власть Украины.
Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/748/fc1/5c6748fc12dd8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/748/fc1/5c6748fc12dd8.jpg Политика Рубана и Савченко обвиняют в подготовке терактов и государственного переворота

Дело народного депутата Надежды Савченко, которая ранее отказалась пойти на сделку со следствием, и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее решение принял Верховный суд. До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда разбирательство перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или им удобнее туда добираться.

Ранее Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.

Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.

Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, суд, Савченко, рубан

Вы сейчас просматриваете новость " Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд принял решение по делу Савченко-Рубана

16 февраля, 01:33

Обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота

В Чернигове апелляционный суд рассмотрит дело Савченко-Рубана

15 февраля, 14:27

Обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота

Стало известно, где будут судить Савченко и Рубана

12 февраля, 12:10

Верховный суд принял решение и назначил город, где будет рассматриваться по сути уголовное производство по обвиняемым

Рассмотрение дела Савченко-Рубана перенесли в Чернигов

2 февраля, 03:11

Дело передали из Славянского горрайонного суда Донецкой области

Адвокат сообщил, где будут судить Савченко и Рубана

30 января, 11:47

Сейчас обвиняемые находится в киевском СИЗО, но в ближайшее время их должны оттуда перевезти

Рубану вручили обвинительный акт

22 января, 00:09

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Что станет с организмом, если бросить курить

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе

Замерзшая в лесу: раскрыты новые детали резонансного дела

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Усику пообещали проломить голову за Лавру
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Трагически ушел из жизни народный артист Украины: "заживо сгорел"

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными