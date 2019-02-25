Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд

Рубана и Савченко обвиняют в подготовке терактов и государственного переворота

Фото: Судебная власть Украины.

Дело Савченко и Рубана будет рассматривать столичный суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/748/fc1/5c6748fc12dd8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/748/fc1/5c6748fc12dd8.jpg 2019-02-25T23:25:00+02:00 Политика Рубана и Савченко обвиняют в подготовке терактов и государственного переворота

Дело народного депутата Надежды Савченко, которая ранее отказалась пойти на сделку со следствием, и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будет рассматривать Соломенский районный суд Киева.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующее решение принял Верховный суд. До этого производство должен был рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области. Туда разбирательство перенесли из Славянска, поскольку большинство свидетелей по этому делу или живут в этом городе, или им удобнее туда добираться.



Ранее Апелляционный суд Черниговской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко, который истекал 15 февраля.

Напомним, судебное заседание в Черниговском апелляционном суде проходило в режиме видеоконференции из-за того, что часть адвокатов Надежды Савченко и Владимира Рубана находится в Киеве.

Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

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