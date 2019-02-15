В Чернигове апелляционный суд рассмотрит дело Савченко-Рубана

Обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота

Савченко и Рубана будет судить Черниговский апелляционный суд. Фото: Буквы

В Чернигове апелляционный суд рассмотрит дело Савченко-Рубана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6af/de4/5c66afde4c559.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6af/de4/5c66afde4c559.jpg 2019-02-15T14:27:00+02:00 Другие регионы Обвиняемым инкриминируют подготовку теракта и госпереворота

Дело народного депутата Надежды Савченко и бывшего руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которых обвиняют в подготовке терактов и государственного переворота, рассмотрит Черниговский апелляционный суд. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как стало известно, в Черниговский апелляционный суд поступило представление председателя Черниговского районного суда Дмитрия Криворученко относительно решения вопроса о направлении уголовного производства по обвинению Рубана и Савченко в другой суд.

"В настоящее время уголовное производство поступило в Черниговский апелляционный суд, проведено его автораспределение. Рассмотрение представления в Черниговском апелляционном суде назначено на 13:30 15 февраля", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

Как известно, Рубан и Савченко подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвате государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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