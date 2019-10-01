Демарш Украины в ПАСЕ: эксперт сравнил ситуацию с миной замедленного действия

Украинская делегация должна разработать четкую стратегию в Ассамблее, чтоб не отдать эту площадку России

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

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Верховная Рада приняла решение не отправлять делегацию на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы показать недопустимость восстановления полномочий России в организации.

Об этом сайту "Сегодня" заявил первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий.

"Решение не ехать на осеннюю сессию ПАСЕ абсолютно понятное. Этим мы четко показываем, что подрывать доверие к Совету Европы, возвращая россиян к работе в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций по Донбассу и Крыму, абсолютно недопустимо", – сказал он.

Солодкий считает, что члены Совета Европы одной рукой поддерживают санкции против России, а другой "потакают ей в преступлениях и нарушениях международного права".

"Но у такого решения, хоть оно и выглядит, как продуманная игра, есть и обратная сторона медали, которая может сработать как мина замедленного действия", – подчеркнул эксперт.

Замдиректора "Нова Європа" призвал украинскую делегацию разработать четкую стратегию в ПАСЕ.

"Ведь если мы не будем принимать участие в первой, второй, третьей сессии ПАСЕ, а на четвертую приедем, возникнет еще больше вопросов. К тому же, не принимать участие в формировании повестки дня ПАСЕ – значит, отдать площадку России и навредить национальным интересам Украины", – констатирует Сергей Солодкий.

Напомним, что из-за возвращения России украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии ПАСЕ и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

30 сентября открылась последняя в этом году сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, что является одной из главных тем дня. Участники подведут итоги работы Бюро и Постоянной комиссии после летней сессии и обсудят широкий круг вопросов — от защиты осведомителей в странах Европы до прав "климатических беженцев". Вопрос о восстановлении полномочий России в повестку дня не включен.

Более подробно об этом читайте в материале "ПАСЕ без голоса Украины: бойкотировать или работать с Россией" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Демарш Украины в ПАСЕ

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