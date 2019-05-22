Деньги и гречка: Зеленский обвинил нардепов в попытке снова пролезть в Верховную Раду
Глава государства призвал избирателей "сделать" нардепов на выборах 21 июля
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, после того как Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект главы государства об изменении избирательного законодательства.
"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь", – пишет Зеленский на своей странице в Facebook.
"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", – продолжил глава государства, который призвал избирателей "сделать" нардепов на выборах 21 июля.
Напомним, в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах . Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов.
А директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала комментарии сайту "Сегодня" рассказал, значит отказ парламента рассматривать законопроекты президента .
Бывший глава государства Петр Порошенко назвал причину, почему Зеленский хочет досрочных выборов в Раду. Экс-президент считает, что таким образом его преемник стремится получить большинство голосов в парламенте.
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