Деньги и гречка: Зеленский обвинил нардепов в попытке снова пролезть в Верховную Раду

Глава государства призвал избирателей "сделать" нардепов на выборах 21 июля

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, после того как Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект главы государства об изменении избирательного законодательства.

"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь", – пишет Зеленский на своей странице в Facebook.

"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", – продолжил глава государства, который призвал избирателей "сделать" нардепов на выборах 21 июля.

Напомним, в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах . Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов.

А директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала комментарии сайту "Сегодня" рассказал, значит отказ парламента рассматривать законопроекты президента .

Бывший глава государства Петр Порошенко назвал причину, почему Зеленский хочет досрочных выборов в Раду. Экс-президент считает, что таким образом его преемник стремится получить большинство голосов в парламенте.

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