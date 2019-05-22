Зеленский vs Рада: что значит отказ парламента рассматривать законопроекты президента

Политолог предположил, чем может закончиться противостояние между президентом и Радой

Отказ Верховной Рады рассматривать президентские законопроекты свидетельствует о том, что никакого сотрудничества между Владимиром Зеленским и парламентом не стоит ждать.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Начнем с того, что эти законопроекты – не те инициативы, которых ожидали и общество, и депутаты. Кроме того, то, как ведет себя нынешний президент, и отказ Рады вносить его законопроекты в повестку дня, не дает оснований считать, что между ними может быть какое-то сотрудничество", – говорит Бала.

Как считает эксперт, сегодня у команды Зеленского нет способов воздействия на парламент, несмотря на заявления представителей его команды о наличии планов "В" и "С".

"Нет у них никаких рычагов (давления) на Раду", – добавляет политолог.

При этом, по мнению Балы, команда Зеленского своими решениями нарушает закон. И если она в дальнейшем будет это делать, это может стать основанием для импичмента.

"Я считаю, что надо в Конституционный суд подавать (иск) по указу о роспуске Рады. Если дальше такая тенденция продолжится, то ничего хорошего из этого не получится… Это может стать основанием для импичмента", – продолжает эксперт.

Напомним, что законопроект авторства президента Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для парламентских выборов был зарегистрирован в Верховной Раде ранее в этот день.

Мы также писали, что после консультаций с Зеленским в Администрации президента спикер Андрей Парубий назначил внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский vs Рада: что значит отказ парламента рассматривать законопроекты президента". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"