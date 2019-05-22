Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский vs Рада: что значит отказ парламента рассматривать законопроекты президента

22 мая, 16:43

Политолог предположил, чем может закончиться противостояние между президентом и Радой


Отказ Верховной Рады рассматривать президентские законопроекты свидетельствует о том, что никакого сотрудничества между Владимиром Зеленским и парламентом не стоит ждать.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Начнем с того, что эти законопроекты – не те инициативы, которых ожидали и общество, и депутаты. Кроме того, то, как ведет себя нынешний президент, и отказ Рады вносить его законопроекты в повестку дня, не дает оснований считать, что между ними может быть какое-то сотрудничество", – говорит Бала.

Как считает эксперт, сегодня у команды Зеленского нет способов воздействия на парламент, несмотря на заявления представителей его команды о наличии планов "В" и "С".

"Нет у них никаких рычагов (давления) на Раду", – добавляет политолог.

При этом, по мнению Балы, команда Зеленского своими решениями нарушает закон. И если она в дальнейшем будет это делать, это может стать основанием для импичмента.

"Я считаю, что надо в Конституционный суд подавать (иск) по указу о роспуске Рады. Если дальше такая тенденция продолжится, то ничего хорошего из этого не получится… Это может стать основанием для импичмента", – продолжает эксперт.

Напомним, что законопроект авторства президента Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для парламентских выборов был зарегистрирован в Верховной Раде ранее в этот день.

Мы также писали, что после консультаций с Зеленским в Администрации президента спикер Андрей Парубий назначил внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, президент, законопроект, Зеленский, компромисс, бала

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский vs Рада: что значит отказ парламента рассматривать законопроекты президента". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Особых возражений не будет: как президент Зеленский распустил Раду

Сегодня, 07:51

Не все политсилы согласны с конституционностью такого решения, но на выборы идти готовы

Выборы в Верховную Раду: кто может возглавить "Слугу народа"

Сегодня, 16:07

Избирательный список партии президента Украины может занять советник его избирательной кампании Дмитрий Разумков

У Зеленского рассказали, когда будет утверждено новое правительство

Сегодня, 15:46

Новое правительство сформирует новая коалиция после парламентских выборов

В Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах (дополнено)

Сегодня, 14:23

Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Обильное питье: печальные последствия

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

8 ошибок при чистке зубов, которые совершают почти все

Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале

Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

У 26-летней теннисистки обнаружили рак

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Украине запретили популярное обезболивающее

Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь