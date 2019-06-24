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Деньги преобладают над принципами: Геращенко рассказала, как Россию возвращают в ПАСЕ

24 июня, 18:50

Члены украинской делегации лично выразили Лилиан Мари Паскье свой протест

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/ParliamentaryAssembly.

Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выразили президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, которая в ходе летней сессии ПАСЕ нарушила регламент Ассамблеи.

Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, отметив также, что данный вопрос был поднят

"Наши действия в ПАСЕ. Первое: в политической группе ЕРР (European People's Party, или "Европейская народная партия" – крупнейшая партия в Европарламенте, представлена также в Совете Европы, ред.) начали дискуссию о недостойном поведении госпожи президента Ассамблеи", – пишет она на своей странице в Facebook.

Кроме того, делегаты от Украины провели встречу с Мари Паскье и в максимально жесткой форме лично выразили ей протест, обвинив ее в "отработке сценария возвращения российской делегации любой ценой" и напомнив о многочисленных нарушениях прав человека и резолюций ПАСЕ со стороны РФ, а также о военнопленных и политзаключенных, которых удерживает Кремль.

"Госпоже президенту было дискомфортно, но у нее задача – вернуть делегацию РФ любой ценой", – констатирует Геращенко.

Третий шаг украинской делегации – подготовка более 200 поправок к резолюции, после принятия которой российскую делегацию восстановят в правах, лишенных из-за агрессии против Украины.

"Тем временем в зале Ассамблее начались дебаты по резолюции. Ключевые меседжи –  надо вернуть РФ и чтобы РФ платила взносы. Деньги преобладают над принципами", – резюмировала украинский депутат.

Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.

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Тег Геращенко, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ , паскье

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