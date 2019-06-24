Деньги преобладают над принципами: Геращенко рассказала, как Россию возвращают в ПАСЕ
Члены украинской делегации лично выразили Лилиан Мари Паскье свой протест
Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выразили президенту ПАСЕ Лилиан Мари Паскье, которая в ходе летней сессии ПАСЕ нарушила регламент Ассамблеи.
Об этом сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко, отметив также, что данный вопрос был поднят
"Наши действия в ПАСЕ. Первое: в политической группе ЕРР (European People's Party, или "Европейская народная партия" – крупнейшая партия в Европарламенте, представлена также в Совете Европы, ред.) начали дискуссию о недостойном поведении госпожи президента Ассамблеи", – пишет она на своей странице в Facebook.
Кроме того, делегаты от Украины провели встречу с Мари Паскье и в максимально жесткой форме лично выразили ей протест, обвинив ее в "отработке сценария возвращения российской делегации любой ценой" и напомнив о многочисленных нарушениях прав человека и резолюций ПАСЕ со стороны РФ, а также о военнопленных и политзаключенных, которых удерживает Кремль.
"Госпоже президенту было дискомфортно, но у нее задача – вернуть делегацию РФ любой ценой", – констатирует Геращенко.
Третий шаг украинской делегации – подготовка более 200 поправок к резолюции, после принятия которой российскую делегацию восстановят в правах, лишенных из-за агрессии против Украины.
"Тем временем в зале Ассамблее начались дебаты по резолюции. Ключевые меседжи – надо вернуть РФ и чтобы РФ платила взносы. Деньги преобладают над принципами", – резюмировала украинский депутат.
Напомним, сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы открылась 24 июня и продлится до 28 июня. Это является одной из самых главных тем сегодняшнего дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Мы также писали, что первые решения на сессии уже были приняты. Члены ПАСЕ отказались обсуждать вопросы денежных взносов России в организацию и привлечение к ответственности виновных за авиакатастрофу малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.
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