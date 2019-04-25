Денисова напомнила, к чему привела принудительная "паспортизация" жителей захваченного Крыма

Денисова выразила резкий протест против действий руководства Российской Федерации

Людмила Денисова. Фото: Facebook.

Упрощенная процедура получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса повлечет новый виток гибридной войны. Однако жители оккупированного востока останутся гражданами Украины. Об этом в Facebook заявила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Принятие Российской Федерацией упрощенной процедуры приобретения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса повлечет новый виток гибридной войны, которую уже пять лет ведет Россия против Украины. Своими действиями РФ в очередной раз продемонстрировала, что является участником конфликта на Донбассе", - заявила Денисова.

Она отметила, что мотивируя свое решение защитой прав и свобод человека и гражданина, Российская Федерация игнорирует общепринятые принципы и нормы международного гуманитарного права и ставит под угрозу жизни людей на оккупированных частях Донбасса.

"Мы хорошо помним, как происходила принудительная "паспортизация" в анексованом Крыму – несогласных лишали прав на нормальную жизнь и подвергали притеснениям", – подчеркнула Омбудсмен.

Она также подчеркнула, что жители оккупированного востока, даже получив под давлением российские паспорта, останутся такими же гражданами Украины, как и жители других территорий Украины.

Денисова выразила резкий протест против действий руководства Российской Федерации и призвала все международное сообщество осудить вмешательство соседнего государства государственный суверенитет Украины.

"Миллионы граждан Украины, оказавшихся в заложниках Российской Федерации и ее марионеточных "республик", нуждаются в помощи всего мира", – отметила украинский Омбудсмен.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

"Паспортный" указ президента России Владимира Путина является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Денисова напомнила, к чему привела принудительная "паспортизация" жителей захваченного Крыма". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"