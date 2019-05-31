Денисова обратилась к Москальковой по содержанию крымских татар в СИЗО

Денисова также провела встречу с крымскотатарскими адвокатами

Людмила Денисова. Фото: Facebook.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу обеспечения крымских татар, задержанных после массовых обысков, надлежащими условиями содержания в СИЗО. Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

Так, Денисова провела встречу с крымскотатарскими адвокатами, правозащитницей Марией Томак, женами и матерями крымских татар, задержанных в апреле-марте после массовых обысков в оккупированном Крыму.

"По информации адвокатов, условия содержания их подзащитных не соответствуют нормам, кроме того, нарушаются их религиозные права. Я уже обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, чтобы она приняла меры для обеспечения граждан Украины надлежащими условиями содержания", – написала Денисова.

Она добавила, что также будет обращаться в Европейский комитет по предупреждению пыток относительно нарушения прав крымских татар.

Также, адвокаты рассказали об ухудшении состояния здоровья их подзащитных.

"Так, на последнем судебном заседании по продлению меры защиты, 60-летний Сервер Газиев не мог сам вставать, и адвокаты ходатайствовали, чтобы он отвечал сидя. У другого крымского татарина – Джемиля Гафарова вообще риск отказа почек. Я также буду обращаться к Татьяне Москальковой, чтобы всем им безотлагательно оказали медицинскую помощь", – отметила омбудсмен.

Также она заявила о намерении обращаться к представителям дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в РФ, чтобы они следили за ходом судебных процессов над украинскими гражданами.

Напомним, силовики в оккупированном Крыму утром во вторник, 30 апреля, устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов – Ролана Османова и Дилявера Бекирова.

Также ранее мы писали, как российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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