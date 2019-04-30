Российские силовики пришли с обысками к крымскотатарским активистам
Обыски прошли у Бекирова и Османова
Силовики в оккупированном Крыму утром во вторник, 30 апреля, устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов – Ролана Османова и Дилявера Бекирова. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов в Facebook.
"Обыск у Ролана Османова. Симферопольский район, село Урожайное", – отметил он в Facebook утром 30 апреля.
Позже он сообщил об обыске у Дилявера Бекирова в селе Живописное Симферопольского района.
В сообществе "Крымская солидарность" позже указали, что "следственные мероприятия в здании летнего крымскотатарского активиста Дилявера Бекирова завершены".
"Силовики оставили домовладение. Никого не забрали", – добавили в сообществе.
"Осмотр в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова завершен. Силовики оставили домовладение, предварительно сообщив, что, якобы, искали наркотики. Свобода передвижения Ролана после осмотра не ограничена", – отметили также в "Крымской солидарности".
Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.
Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информация о перевозке в Россию 23 крымских татар, задержанных на полуострове, подтвердилась.
Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".
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