Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Российские силовики пришли с обысками к крымскотатарским активистам

30 апреля, 09:52

Обыски прошли у Бекирова и Османова

Фото "Кримская солидарность"
Фото "Кримская солидарность".

Силовики в оккупированном Крыму утром во вторник, 30 апреля, устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов – Ролана Османова и Дилявера Бекирова. Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов в Facebook.

"Обыск у Ролана Османова. Симферопольский район, село Урожайное", – отметил он в Facebook утром 30 апреля.

Позже он сообщил об обыске у Дилявера Бекирова в селе Живописное Симферопольского района.

В сообществе "Крымская солидарность" позже указали, что "следственные мероприятия в здании летнего крымскотатарского активиста Дилявера Бекирова завершены".

"Силовики оставили домовладение. Никого не забрали", – добавили в сообществе.

"Осмотр в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова завершен. Силовики оставили домовладение, предварительно сообщив, что, якобы, искали наркотики. Свобода передвижения Ролана после осмотра не ограничена", – отметили также в "Крымской солидарности".

Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информация о перевозке в Россию 23 крымских татар, задержанных на полуострове, подтвердилась.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Крым, крымские татары, обыски, Бекиров

Вы сейчас просматриваете новость " Российские силовики пришли с обысками к крымскотатарским активистам". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тяжелобольной политзаключенный Бекиров намерен начать голодовку

Вчера, 20:42

О своих намерениях Бекиров заявил 26 апреля во время судебного заседания в "Верховном Суде" в Крыму

Политзаключенный Бекиров не получает лекарств, есть угроза комы

28 апреля, 22:23

Супрун уточнила, что, по словам родственников Эдема, вероятность "сахарной комы" растет каждый день

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Что произойдет, если все осы исчезнут

Как желатин спасает наши суставы

Янукович о 2014-м: меня кинули как лоха (видео)

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной

В Крыму ФСБ провела обыски у крымскотатарских активистов

Новые версии внезапной смерти звезды сериала "Кадетство"

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Сегодня, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Вчера, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Вчера, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

Порошенко против предоставления россиянам украинского гражданства

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить