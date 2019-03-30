Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Денисова: Крымских татар, задержанных оккупантами, перевезли в Россию

Сегодня, 15:30

23 крымских татар оккупанты перевезли в СИЗО на территории Ростова-на-Дону

Оккупанты в Крыму задержали крымских татар. Скриншот
Оккупанты в Крыму задержали крымских татар. Скриншот.
Денисова: Крымских татар, задержанных оккупантами, перевезли в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b52/e7a/5c9b52e7a1082.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b52/e7a/5c9b52e7a1082.png Крым 23 крымских татар оккупанты перевезли в СИЗО на территории Ростова-на-Дону

После задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информация о перевозке в Россию 23 крымских татар, задержанных на полуострове, подтвердилась.

"Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка города Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники. Все заранее спланировано, в том числе перемещение", – отметила она.

По данным омбудсмена, крымских татар "распределят в пять СИЗО Ростовской области – три следственных изолятора находятся в Ростове, два – в пригороде".

Кроме того, Денисова опубликовала также список арестованных крымских татар, доставленных оккупантами в Ростовскую область: Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эфран Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.

Отметим, что ранее журналист Антон Наумлюк сообщал что документы по этому делу подписывал один из руководителей ФСБ – первый замначальника следственного управления ФСБ РФ, генерал-лейтенантом Петуховым.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Крым, ФСБ, Денисова, ростов, крымские татары, ростов -на-дону

Вы сейчас просматриваете новость " Денисова: Крымских татар, задержанных оккупантами, перевезли в Россию". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко: Россия заплатит за жизнь каждого украинца и возместит каждую копейку убытков

Вчера, 23:51

Счетная палата обчислила эти потери для того, чтобы представить украинскому обществу

СБУ разоблачила спецслужбы России на вербовке украинцев

Вчера, 17:31

Сотрудники ФСБ пытали и угрожали бывшему милиционеру, чтобы он выполнял их указания

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Создатель Новичка пояснил, почему Скрипали выжили

Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове

Украинский адмирал предрек разрушение Крымского моста

Супрун рассказала, как защититься от рака прямой кишки

Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все

Константин Богомолов впервые высказался о Ксении Собчак

Газопроводы-шпионы: как Россия оккупирует Балтику и Черное море

Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми

8 наций, которым грозит вымирание
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Сегодня, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:18

В понедельник, 1 апреля осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Сегодня, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

48-летняя Юлия Меньшова поразила девичьей фигурой

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Топ 10 продуктов, которые сжигают жир и выводят токсины