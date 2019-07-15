Он важен для Путина: у Луценко дали прогноз на решение суда по делу Вышинского

А тем временем в Киев приехала российский омбудсмен, которая будет на суде

Кирилл Вышинский. Фото: AFP

Суд по делу руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского сегодня, скорее всего, примет решение о его освобождении. Такое мнение выразила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Сегодня в 16.15 в помещении Подольского райсуда (ул. Хорива, 21) состоится заседание по делу руководителя пропагандистского на территории Украины информагентства "РИА-новости" Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу. Благодаря чему? Благодаря: а) решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и ​​госизменщиках; б) привезенном российским журналистом письму мамы и, пожалуй, маленькой записочки, которую передали в руки президенту. Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром (переговоры Зеленского с Путиным – ред.)", – написала она.

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Сарган считает журналиста российского СМИ важным для Кремля, поэтому его могли бы обменять на украинских политзаключенных.

"Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных. Именно поэтому одного лишь Вышинского можно было бы обменять на 24 военнопленных украинских моряков, на украинского журналиста Романа Сущенко, на украинского режиссера Олега Сенцова… На всех вместе, одного Вышинского", – добавила пресс-секретарь генпрокурора.

В то же время стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев, чтобы поддержать в суде Вышинского, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. В итоге был задержал главред информагентства Кирилл Вышинский, которому сообщили о подозрении в государственной измене.

18 марта стало известно, что Вышинского из Херсона этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал адвокат, его подзащитного разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия. Также на днях уполномоченный по правам человека Людмила Денисова показала камеру Вышинского в СИЗО.

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