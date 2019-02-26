Денисова сообщила, сколько украинцев удерживаются в РФ и оккупированном Крыму

Омбудсмен напомнила, что политзаключенный Павел Гриб находится в "сверхкритическом состоянии"

Людмила Денисова на министерской панельной дискуссии (справа), фото: Людмила Денисова / Facebook.

Денисова сообщила, сколько украинцев удерживаются в РФ и оккупированном Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/58d/093/5c758d09306a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/58d/093/5c758d09306a6.jpg 2019-02-26T21:13:00+02:00 Политика Омбудсмен напомнила, что политзаключенный Павел Гриб находится в "сверхкритическом состоянии"

34 гражданина Украины незаконно удерживаются в пенитенциарных учреждениях на территории оккупированного Крыма, еще 35 украинцев и 24 военнопленных украинских моряка – на территории России. Об этом написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Многим из них не предоставляется медицинская помощь и надлежащие условия содержания", – отметила она.

Денисова озвучила эту информацию на министерской панельной дискуссии о нарушении прав человека украинских военнопленных и политических заложников РФ.

"Я отметила, что уже пять лет у нас идет война, вследствие чего 10 тысяч убитых и 24 тысячи раненых. Известно о более чем 500 заложниках и пропавших без вести в результате вооруженной агрессии РФ на востоке страны", – подчеркнула омбудсмен.

Денисова также сообщила, что 20-летний политзаключенный Павел Гриб находится "в сверхкритическом состоянии и нуждается во врачебном вмешательстве". По ее словам, в ежедневном медицинском уходе нуждается инвалид I-й группы Эдем Бекиров.

"Еще раз напомнила о 24 украинских моряках, которые были захвачены и заключены Россией в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", – написала Денисова, добавив, что трое моряков были ранены, и им требуется срочное лечение.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

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