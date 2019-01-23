Денисова требует отправить раненых украинских моряков на лечение в нейтральную страну

Она попросила ЕС оказать давление на РФ для принятия такого решения

Фото: Громадське.

Денисова требует отправить раненых украинских моряков на лечение в нейтральную страну //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/de0/bde/5c3de0bde69de.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/de0/bde/5c3de0bde69de.jpg 2019-01-23T20:58:00+02:00 Политика Она попросила ЕС оказать давление на РФ для принятия такого решения

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира… В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года", – опубликовала текст своего заявления Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Ранее Денисова уже обратилась с заявлениями к главам Минздрава и МИДа – Ульяне Супрун и Павлу Климкину – с просьбой организовать в специализированных медучреждениях РФ медицинское обследование военнопленных украинских моряков, которые пострадали в результате агрессии России.

Помощи у правительства украинский омбудсмен попросила на фоне намерения российских тюремщиков перевести пленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку из медицинского блока московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", в котором нет своей больницы.

Напомним, что глава группы защиты моряков, российский адвокат Николай Полозов уже назвал лишение Артеменко, Эйдера и Сороки права на получение медицинской помощи преступлением против человечности.

В то же время московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказала, с какими жалобами обращались к врачам военнопленные моряки из "Лефортово".

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