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Депутат Европарламента: Зеленский – "чистый лист", и это огорчает

Сегодня, 11:28

Старые политики должны проанализировать, что было сделано не так, раз отвернулись от них, считает Ребекка Хармс

Ребекка Хармс. Фото: facebook.com/RebeccaHarmsMEХ
Ребекка Хармс. Фото: facebook.com/RebeccaHarmsMEХ.
Депутат Европарламента: Зеленский – "чистый лист", и это огорчает //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46d/dca/5ca46ddca4e26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46d/dca/5ca46ddca4e26.jpg Политика Старые политики должны проанализировать, что было сделано не так, раз отвернулись от них, считает Ребекка Хармс

В Германии уже рассказывали, чего ждут от кандидата в президенты Владимира Зеленского, а депутат Европарламента Ребекка Хармс настороженно относится к его возможному избранию, и надеется, что путь реформы в Украине не будет прерван.

Об этом она рассказала в интервью Укринформу.

По ее словам, действующая власть и другие кандидаты в президенты должны проанализировать, что было сделано не так, если основную поддержку получил их оппонент на выборах от "Зе!Команды".

"Настолько не так, насколько многие украинские избиратели имеют больше доверия к неизвестному (в политике) человеку … Когда украинцы выберут нового президента, и это произойдет в ходе нормального демократического процесса, тогда это будет человек, с которым нам надо будет сотрудничать … То, что Зеленский – "чистый лист", огорчает меня не меньше, чем моих многочисленных коллег. Однако голосовало за него много украинцев, которых я не считаю инфантильными. Надо признать, что это связано с глубоким разочарованием общества из-за злоупотреблений, особенно в регионах, с тем, что надежды, пробужденные Майданом, не осуществились", – рассказала Хармс.

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Евродепутат указывает на важность продолжения изменений в стране, не сворачивать с курса реформ, указанных в Соглашении об ассоциации.

"ЕС не может позволить себе сомневаться, что путь, который мы с 2014 года, с Майдана, интенсивно проходили вместе, правильный. Это в наших интересах, а также в интересах всего континента", – подчеркнула она.

Как сообщалось, немецкие политики прокомментировали результаты выборов в Украине и считают, что их прозрачное проведение – это четкий сигнал Путину. В Германии главным достижением называют демократичность избирательного процесса в условиях войны.

Отметим, в украинском обществе и политикуме считают победителя первого тура "темной лошадкой", так как он не представил ни свою команду, ни четкого видения своей политики на следующие пять лет в случае победы на выборах. Однако в штабе Зеленского сделали заявление по Донбассу, Крыму и переговорам с Россией. Так, среди прочего, он хочет восстановить переговоры в "минском формате", но на более качественном уровне.

Напомним, по состоянию на 11:00 3 апреля ЦИК обработал 99,89% протоколов. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,23% голосов (проголосовали за него 5 705 526 человек), далее Петр Порошенко – 15,95% (3 011 912), Юлия Тимошенко – 13,39% (2 528 891).


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Тег выборы, ЕС, Зеленский, хармс, евродепутат

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