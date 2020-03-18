Депутатам из-за контакта с Шаховым рекомендуют самоизолировать на 14 дней

Врач объяснила депутатам, что тесты на коронавирус без симптомов делать не будут

Депутатам, которых мог заразить коронавирусом Сергей Шахов, рекомендовали самоизоляцию на две недели. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что на изоляцию не обязательно уходить всем депутатам, а только тем, кто контактировал с зараженным. Об этом она написала в Facebook.

"Уже установлено, что он не посещал заседания Согласительного совета в понедельник и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных находится на самоизоляции дома. По возвращении из-за границы Шахов присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики. Всем членам комитета, а также тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым, рекомендована самоизоляция на 14 дней. Сейчас список контактов уточняется", – написала она.

Кравчук отметила, что тем, кто не контактировал напрямую с зараженным нардепом, самоизоляция не нужна. Она объяснила, что тест на коронавирус без симптомов заболевания (высокая температура, сухой кашель, ломота) проходить не нужно.

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"Сходила в амбулаторию Верховной Рады, пообщалась с главным врачом Центра превентивной медицины Ольгой Перепадей (видео ниже). P.S Я не контактировала, чувствую себя хорошо, самоизоляция не нужна", – написала нардеп.

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Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Шахов заразился коронавирусом. Он рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами, был подтвержден у него коронавирус и сейчас он находится на самоизоляции.

В то же время в Раде ищут коронавирус. В парламент прибыли сотрудники Минздрава и проводят эпидемическое расследование, а также намерены проверить депутатов, контактировавших с Шаховым.

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