Депутатов призывают выйти к активистам: в Раде отреагировали на столкновения

Геращенко говорит, что некоторые народные избранники также бросали камни в нацгвардейцев

Столкновения под Верховной Радой активистов и полицейских в сессионном зале назвали неприемлемыми. Также некоторых депутатов призывают выйти к активистам и попросить их убрать палатки.

Так, спикер ВР Андрей Парубий считает, что полиция даст юридическую оценку этому, а Рада должна дать политическую.

"Считаю неприемлемыми, недопустимыми провокации, совершенные против национальных гвардейцев, против Национальной гвардии Украины. Я убежден, правоохранительные органы дадут этому адекватную оценку, а мы должны дать свою политическую оценку", – сказал глава парламента.

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В свою очередь вице-спикер Рады Ирина Геращенко сказала, что в столкновениях, в результате которых пострадали 8 полицейских, принимали участие даже народные избранники.

"Как говорят сами нацгвардейцы, среди тех, кто бросал в них камни, сегодня снова были депутаты Верховной Рады Украины. Бросать камни в нацгвардейцев, которые вчера вернулись со второй линии фронта, – это просто преступление", – сказала она.

Политик призвала депутатов повлиять на ситуацию под Радой, чтоб свернуть палаточный городок.

"В этом зале сидят депутаты, которые устанавливали палатки, в этом зале сидят лидеры фракций, которые поддерживали тот беспорядок. Давайте сейчас выйдем в тот палаточный городок, где стоят палатки, к которым даже снег не протоптан, и попросим их свернуть. Я готова пойти с вами туда, и попросить, чтобы эти палатки свернули и прекратили это безобразие. Была смелость устанавливать – давайте наберемся смелости это свернуть", – добавила Геращенко.

Напомним, на днях активисты просили убрать из центра Киева палаточный городок сторонников Саакашвили. Люди жалуются, что из-за палаток центр столицы в сплошных пробках, общественного транспорта не дождаться.