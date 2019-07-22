"Депутатов спускаем с неба на землю": Вакарчук назвал "красные линии" для новой коалиции в Раде

Партия "Голос", по словам ее лидера, готова в активным переговорам

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Лидер партии "Голос", которая проходит в парламент по итогам предварительного подсчета голосов, Святослав Вакарчук озвучил условия участия своей политической силы в будущих коалициях в Верховной Раде.

По его словам, коалиция может быть сформирована только на основе коалиционного соглашения.

"А коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие "красные линии", - уточнил он.

При этом Вакарчук обозначил свои "красные линии".

"Украина движется в Европу, ЕС и НАТО. Закон один для всех. Экономика без олигархов. А депутатов спускаем с неба на землю. Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с такими партиями мы готовы садиться и договариваться​​​​​", – сказал Вакарчук.

Напомним, ранее Ярослав Юрчишин, находящийся под седьмым номером в партийном списке "Голоса", отметил, что партия не будет создавать коалицию с пророссийскими силами.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов 5% барьер преодолевают пять партий. Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей. Другие партии набрали меньше проходного барьера в 5%.

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