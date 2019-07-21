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Три приоритета: у Вакарчука объяснили, с кем готовы говорить о коалиции

21 июля, 21:34

"Голос" не пойдет на сотрудничество только с одним типом политсилы


Партия "Голос", которая по первым данным экзит-полов набирает 6,3% и проходит в Раду, не будет создавать коалицию с пророссийскими силами. Об этом заявил на брифинге Ярослав Юрчишин, находящийся под седьмым номером в партийном списке "Голоса".

"Во-первых, мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые представляют не украинские интересы, а интересы страны-оккупанта. Как бы они не назывались, за что или за какую жизнь они бы не выступали. Следующее – это коалиция со старыми политиками. Для того, чтобы старые политики могли войти в новую коалицию, они должны обновиться не формально, прикрывшись несколькими новыми лицами, а фактически – своей программой показав, что они готовы не объявлять поход к европейским стандартам, а воплощать все, чтобы европейские стандарты жизни были в Украине", – сказал Юрчишин.

По его словам, "Голос" отдает приоритет новым политическим силам, если "за ними не стоят олигархи о коррумпированный интерес".

"Для нас при формировании коалиции имеют вес не бренды, не персоналии, а в первую очередь, коалиционное соглашение", – сказал Юрчишин.

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По его словам, темя основными приоритетами в таком соглашении должны стать справедливость, реформа парламента, деолигархизация.

"Если другие политические силы готовы брать эти приоритеты как приоритеты коалиционного соглашения, мы готовы говорить о формировании коалиции. <...> Порошенко и Тимошенко если смогут искренне и честно говорить о деолигарзизации, мы с ними готовы вести переговоры [о коалиции]", – признал член "Голоса".

Напомним, при этом президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что партия "Слуга народа" готова обсуждать сотрудничество с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Как известно, чтобы попасть в парламент, партии-претенденты должны преодолеть 5-процентный барьер.

Сайт "Сегодня" активно следит за итогами парламентских выборов и публикует заявления государственных деятелей, политиков и правоохранителей.

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Сегодня

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