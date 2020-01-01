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Депутатская неприкосновенность в Украине уже не действует

1 января, 02:35

Чтобы привлечь депутата к ответственности, отныне не нужно будет голосовать за это в ВР

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

С 1-го января 2020 года прекращает действовать неприкосновенность народных депутатов Украины.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада 3 сентября 2019 года внесла изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (законопроект №7203 – Ред.).

Согласно принятым изменениям, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

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В то же время, согласно новой редакции статьи 80-й Основного закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Кроме того, накануне нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон (законопроект №2237 – Ред.), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов. Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

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Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований в соответствии с их подследственностью.

Напомним, 18 декабря был принят закон, который разрешает задерживать депутатов без согласия Верховной Рады.

Однако глава Союза юристов Украины, экс-генпрокурор Святослав Пискун в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что если в статье 27 закона "О статусе народного депутата" говорится, что депутат не несет ответственности при выполнении депутатских полномочий, то это фактически полное возвращение депутатской неприкосновенности.

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Верховная Рада депутаты неприкосновенность

Источник: Интерфакс-Украина

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