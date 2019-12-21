Рада отменила неприкосновенность и занялась ворами в законе: главные события недели

/ Фото: Сегодня

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Сколько стоит в этом году елка и как дорого обойдется новогодний ужин, читайте ТОП-5 главных событий в жизни страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Депутатов смогут задерживать без согласия Рады, но есть нюанс

Теперь депутатов смогут задерживать без согласия Рады: 18 декабря парламент поддержал во втором чтении законопроект №2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". За документ проголосовал 291 народный депутат.

Теперь для привлечения нардепа к уголовной ответственности, его задержания или избрания меры пресечения не нужно будет согласия Верховной Рады – достаточно согласия генерального прокурора.

Изменения в закон "О статусе народного депутата Украины" гласят следующее:

народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины);

особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных действий определяются нормами Уголовного процессуального кодекса Украины.

В то же время в самой политсиле "Слуга народа" не исключают, что обратятся к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о вето, если окажется, что в выписанную в изменениях к закону "О статусе народного депутата" норму о юридической ответственности депутатов "вшиты" скрытые смыслы. Речь о пункте 1 статьи 27 закона, где говорится, что депутаты "не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины".

Народный депутат Ирина Верещук (фракция "Слуга народа") в комментарии сайту "Сегодня" отметила:

"Здесь на самом деле двузначность, поскольку осуществление полномочий депутата непрерывно. Осуществление депутатских полномочий – это весь срок. Это до первого случая (попытки задержания депутата правоохранителями. – Авт .). И мы сразу поймем трактовку. И у нас, действительно, была дискуссия во фракции, можно ли так трактовать. Потому что осуществление полномочий – это весь срок в статусе народного депутата. И мы избрали линию, которая была предложена коллегами, которые разрабатывали этот законопроект и защищали его на трибуне. Которые должны были изучить все риски и аргументировать его", – сказала народный депутат.

Ирина Верещук отметила также, что в выводах Главного научно-экспертного управления "были замечания как раз в отношении этой нормы".

"Собственно, указывалось о некотором расширении определенного иммунитета. Потому что осуществление депутатских полномочий и высказывания во время осуществления полномочий – это все-таки разные вещи", – отметила народный депутат.

В свою очередь, глава Союза юристов Украины, экс-генпрокурор Святослав Пискун отмечает, что если в статье 27 закона "О статусе народного депутата" действительно говорится, что депутат не несет ответственности при выполнении депутатских полномочий, то это фактически полное возвращение депутатской неприкосновенности. Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Депутат осуществляет свои полномочия круглосуточно. А если он во время осуществления полномочий украл автомобиль у кого-то – он подлежит ответственности или нет? Исходя из того, что там прописано, – нет. Депутатская неприкосновенность полностью восстановлена", – сказал он.

Рада сделала шаг к наказанию воров в законе

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2513 президента Владимира Зеленского относительно наказания воров в законе. Внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, поддержали 264 народных избранника.

Глава государства отмечал в своем документе, что воры в законе несут угрозу политической и экономической стабильности в Украине. Законопроект предусматривает уголовную ответственность не только за совершаемые преступления, но и за пребывание лиц в статусе вора в законе, создание и участие в преступных сообществах и тому подобное. Также определяется понятие "вора в законе" и кто подпадает под эту категорию лиц.

Так, документом предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса частью пятой, определив, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является вор в законе. Также в данной части статьи предлагается определить понятие "вор в законе".

В свою очередь вором в законе признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества.

Индекс "Оливье": сколько потратят украинцы на новогодний стол

Близится Новый 2020 год , а значит, самое время покупать, устанавливать и украшать елку, а также закупаться продуктами к новогоднему столу.

Разные эксперты считают традиционный предновогодний "индекс оливье" по-разному. Например, по версии новостей "Сегодня", если покупать продукты на рынке, окажется, что "индекс оливье" в этом году снизился, и притом весьма существенно. Если в прошлом году за 2 кг оливье насчитали 140 гривен, то в этом – только 119 грн, то есть дешевле на 21 грн, или на 15%.

А вот в "Институте аграрной экономики" подсчитали, что в этом году салат "Оливье" подорожал, по сравнению с прошлым годом, почти на 8%. 3 кг этого новогоднего салата, по подсчетам экспертов института, обойдется в нынешнем году в 140 грн, тогда как в прошлом – менее 129 грн. Для расчета брались такие ингредиенты: 0,5 кг колбасы – 58,5 грн, 0,5 кг зеленого горошка – 27 грн, 6 яиц – 13,39 грн, 180 г майонеза – 10,8 грн. Еще 30,4 грн насчитали за лук, морковь, картошку и соленые огурцы.

В среднем же, если сравнивать с предыдущими годами, подорожание продуктов питания, которые нужны для приготовления салата "Оливье", за 2019 год оказалось не таким уж существенным. В прежние годы изменение цены составляло 15%, 20% и больше процентов. Теперь же, как мы видим, по разным подсчетам – всего 7-8%, а по ценам рынка вообще обнаружилось снижение цен.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале – Индекс оливье: как подорожали продукты и сколько заплатим в этом году

Что касается приобретения новогодней елки, то цены с прошлого года, как это ни странно, почти не изменились: так, маленькие деревья высотой около 60 см предлагают в Киеве за 130 грн, а те, что побольше (около 150 см) стоят от 250 грн и выше. Самые высокие и красивые деревья стоят около 600 грн. Так что в среднем живую елку в Украине можно купить за 250-300 грн .

Сайт "Сегодня" подготовил инфографику о том, сколько стоит праздничная елка и ее украшение в этом году.

Адвокаты подозреваемых по делу Шеремета подали апелляцию на арест

Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – добровольца АТО Андрея Антоненко и волонтера Юлии Кузьменко – подали апелляцию на арест. Об этом сообщили в Facebook адвокаты Константин Татарченко (защищает Антоненко) и Влад Добош (защищает Кузьменко).

По словам Добоша, определение суда относительно ареста Кузьменко "вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".

В апелляции Татарченко говорится, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12 февраля 2019 года... не совершал", а следствие не представило ни одного документального подтверждения совершения преступления.

Между тем Киевский апелляционный суд перенес на 8 января рассмотрение жалобы адвокатов на решение Печерского суда относительно Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Павла Шеремета.

Все подробности этого резонансного дела читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Убийство Павла Шеремета: что нужно знать о преступлении и расследовании".

Драка под Радой: все подробности столкновений "Нацкорпуса" с полицией

Внеочередноезаседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, запланированное на вторник, 17 декабря, обернулось массовым побоищем под зданием парламента. По данным на 18:20, в результате столкновений митингующих с правохранителями пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.

Еще утром стало известно: в столице будет горячо – пресс-служба столичного главка Национальной полиции заранее предупредила горожан, что центр перекроют из-за акций протеста и киевлян ждут пробки. С самого утра в центр стянули полицию, а по целому ряду центральных улиц ограничили движение. Что неудивительно, поскольку под Радой запланировали, ни много ни мало, четыре разных митинга.

Первые столкновения начались примерно в 12:00 между правоохранителями и участниками акции против земельной реформы. В результате в стычке пострадали несколько полицейских, которые получили легкие травмы. Атмосфера накалялась с каждой минутой, митингующие представители "Национального корпуса" использовали дымовые шашки, под Радой слышались взрывы.

Новые стычки между активистами-нацдружинниками и полицией вспыхнули через час, примерно в 13:00, возле гостиницы "Киев", через дорогу от Мариинского парка и Верховной Рады.

Позднее стало известно, что драка произошла из-за попытки установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

"Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку", – заявили в пресс-службе киевского управления Национальной полиции.

В результате полицейские оттеснили протестующих от гостиницы "Киев" и снесли установленную активистами палатку. Тех, кто сопротивлялся – бросал камни и файера, правоохранители избили дубинками, нескольких задержали. Одного из активистов забрала скорая. В итоге были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", – сказал он.

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