Депутаты могут быть слугами, но не крепостными: Геращенко о важном комитете ВР

Ирина Геращенко сообщила, сколько нардепов войдут в Комитет по вопросам евроинтеграции

В комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции войдет около десяти человек. Об этом заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в комментарии журналисту "Сегодня" в кулуарах парламента в четверг, 29 августа.

На вопрос, является ли решение о семи членах данного комитета окончательным, она ответила: "На самом деле нам удалось здесь побороть эту ситуацию: депутаты могут быть слугами, но они точно не крепостные. Заставить кого-то работать не по профилю – это также недемократично".

По ее словам, навязывание позиции правящей партии о том, сколько и в каком комитете должно быть людей, удалось побороть.

"Я не помню точную цифру, но где-то до десяти депутатов будет работать", – заключила Геращенко.

Как писали новости "Сегодня", накануне первого заседания парламента лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что оппозиции в новой Верховной Раде предложат возглавить четыре комитета: по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий и свободы слова; по делам молодежи и спорта; по евроинтеграции, а также комиссию по делам ветеранов.

Подробнее о первом заседании парламента читайте в нашем онлайн-репортаже – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

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