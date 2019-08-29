Разумков избран спикером новой Верховной Рады (обновляется)

За кандидатуру Дмитрия Разумкова отдали свои голоса 382 нардепов

Дмитрий Разумков / Фото: AFP

Народные депутаты Украины поддержали кандидатуру от парламентской фракции "Слуга народа" Дмитрия Разумкова на должность спикера Верховной Рады IX созыва.

Его кандидатуре, которая была единственной на рассмотрении первой сессии парламента 29 августа, свои голоса отдали 382 нардепа.

"Я благодарен за поддержку. И надеюсь, что мы будем парламентом, которые будет работать в интересах государства", – заявил Разумков после назначения.

Голосование не обошлось без эксцессов: во время сбора кандидатур представитель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов обвинил временный президиум в "грубом нарушении законодательства и Конституции". Он потребовал раздать ознакомительные материалы о кандидатах, напомнив, что это является требованием регламента.

После этого член президиума Руслан Стефанчук обратился в аппарат Рады и попросил раздать материалы.

Напомним, что перед голосованием выступил предшественник Разумкова, экс-председатель Рады Андрей Парубий. Он напомнил об инициативах, которые были приняты нардепами VIII созыва и пожелал удачи своему преемнику.

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