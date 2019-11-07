Депутаты выступили с резкой критикой импорта электроэнергии из России

С жесткими заявлениями выступили, в частности, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Михаил Бондарь

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В "Укрэнерго" подтвердили – отечественные ТЭС сбрасывают обороты, так как теперь возможен импорт киловатт из России.

По словам экспертов, из-за поправки Андрея Геруса – председателя профильного комитета, электроэнергию из России покупают для предприятий Игоря Коломойского. А отечественные энергетики тем временем терпят убытки.

Украина оказалась на грани международного скандала, твердят политики, ведь Киев обещал объединить европейскую и нашу энергосистемы. Но теперь, говорят специалисты, произошел обман.

Как выходить из ситуации, рассуждают в комитете Верховной Рады по вопросам евроинтеграции.

"Такие попытки разрушения существующего рынка энергетики у нас в Украине вредят и подрывает наши перспективы членства в Европейском союзе. Я считаю это в принципе вредительством и нарушением наших интересов в борьбе против агрессора, против России", – заявила глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Россия сейчас использует импорт электроэнергии в качестве оружия, как раньше они использовали газ. Большинство, которое проголосовало этот законопроект с этой поправкой в Верховной Раде – ими должны заниматься Служба безопасности Украины, потому что это, я считаю, государственная измена", – заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Михаил Бондарь.

Напомним, импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему (ОЭС) Украины в начале ноября увеличился в три раза по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь – до 12 млн кВт⋅ч в сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября – начале ноября стали убыточными.

Как известно, импорт электроэнергии из России начался с начала октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 года), по инициативе председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

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