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Депутаты вызвали в Раду министра обороны и главу МИД

15 октября, 11:54

На пятницу также запланировано рассмотрение одного важного законопроекта

/ Фото: Верховная Рада

Верховная Рада заслушает в пятницу, 18 октября, министра обороны Андрея Загороднюка и главу министерства иностранных дел Вадима Пристайко. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем Согласительном совете с лидерами фракций.

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что было принято решение пригласить на Час вопросов к правительству в пятницу и заслушать министров энергетики и угольной промышленности, обороны, иностранных дел.

"Мы приглашаем министра обороны, министра Оржеля и МИД Пристайко. Я думаю, что все же мы приглашаем министра обороны, министра (энергетики Алексея – ред.) Оржеля и Пристайко. Загороднюк, Оржель, Пристайко. Я имею в виду к выступлению", – сказал Разумков.

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Кроме того, в этот же день планируется рассмотрение и принятие законопроекта о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении.

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Согласительный совет и заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Как сообщали новости "Сегодня", на Согласительном совете Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе Рада прекращает турборежим. Глава парламента заверил, что депутаты не станут работать хуже или медленнее.

Напомним, на прошлой пленарной неделе в парламент неожиданно приходил президент Украины Владимир Зеленский. Однако он не зашел в сессионный зал, а провел закрытые встречи сначала с лидерами парламентских фракций, а затем со своей партией "Слуга народа", чтобы разъяснить ситуации с "формулой Штайнмайера". Читайте подробней, как депутатов разделила "формула Штайнмайера" и объединила неприкосновенность.

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Верховная Рада Вадим Пристайко Андрей Загороднюк

Источник: Сегодня

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