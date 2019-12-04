Детективы НАБУ сообщили о подозрении соратнику Трубы

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры (ГПУ) и предпринимателю, которых уличили в получении 75 тысяч долларов США взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Указанным лицам инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.

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"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следствие продолжается", – отметили в САП.

Как сообщалось, 3 декабря, в НАБУ заявили о задержании экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя в сфере строительства по подозрению в возможном мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителя одного из правоохранительных органов.

По данным источников, речь идет, в частности о бывшем начальнике Главного следственного управления ГПУ Игоре Щербине, которого СМИ связывают с директором Государственного бюро расследований (ГБР) Трубой.

Следствие установило, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиков 150 тысяч долларов неправомерной выгоды якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов. Тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно действий упомянутой компании.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Госбюро расследований якобы заподозрен во взяточничестве, и призвал депутатов срочно принимать закон о ГБР.

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