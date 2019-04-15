Детективы НАБУ задержали экс-нардепа Крючкова в аэропорту "Борисполь"

В течение 48 часов суд должен избрать Крючкову меру пресечения

Фото: nabu.gov.ua.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова в международном аэропорту "Борисполь". Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

"15 апреля 2019 года председателя правления ЧАО "ХК "Энергомережа", подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн гривен, экстрадировали из Германии в Украину. Детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь", – сказано в нем.

Сообщается, что в течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать Крючкову меру пресечения.

Детективы НАБУ по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерены настаивать на аресте подозреваемого с альтернативой залога в размере 346 220 000 гривен.

Ранее Земельный суд Баварии утвердил заявление Крючкова об отказе от статуса политического беженца и от консульской помощи Германии.

Как сообщалось, в Германии выпустили из тюрьмы экс-нардепа, подозреваемого в многомиллионных хищениях. По данным немецкой прокуратуры, Крючков вышел на свободу до завершения судебных процедур под залог в 100 тысяч евро. Кроме того, в прокуратуре сообщили, что украинец сдал загранпаспорт и подписал обязательство не покидать пределы Германии.

Напомним, задержание Дмитрия Крючкова в Германии произошло 14 апреля. Как известно, в 2016 году экс-нардеп был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании Запорожьеоблэнерго, в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО Запорожьеоблэнерго и ГП Энергорынок нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

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