Детектор лжи и золотая кровать – как проходят проверку Дубинский и Арахамия: онлайн, фото и видео

Первые результаты обследования будут только в следующий понедельник

Давид Арахамия и Александр Дубинский

Реклама

Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский пришли сдавать тест на полиграфе.

Оба нардепа заявили, что надеются, что их примеру последует весь парламент.

"Вопросы будет задавать профессионал-полиграфолог, – заявил Дубинский в комментарии сайту "Сегодня". – Первый раз в жизни буду видеть полиграф".

"Докажем, что ничего не боимся", – добавил замглавы парламентского комитета

В свою очередь Арахамия рассказал, что процедура стоит порядка 2 тысяч гривен.

Первым на проверку на полиграфе вызвался Дубинский. Она пройдет в два этапа – сначала предтестовая беседа, потом собственно проверка. Журналистов попросили выйти для чистоты эксперимента.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Арахамия и Дубинский проходят "детектор лжи": онлайн-трансляция

Первые результаты обследования будут только в следующий понедельник, 28 октября.

Как объяснил полиграфолог Дубинскому: будут задаваться вопросы о том, брал ли он за свое депутатство взятки, так и нейтральные вопросы.

В рамках предтестовой беседы Дубинский заявил, что никаких взяток не брал – ни 30 тыс. долларов, ни других сумм.

Полиграфолог также рассказал, что на нардепа наденут датчики и добавил, что датчик у него будет и под "пятой точкой", чтобы следить за движениями.

Любопытно, что рядом с кабинетом, где пройдет процедура проверки на детекторе лжи, стоит большая позолоченная кровать.

Во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Теперь лидер фракции Давид Арахамия и нардеп от этой политической силы Дмитрий Дубинский пройдут тест на полиграфе, чтобы узнать правду.

На днях бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте №2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

В свою очередь Давид Арахамия на брифинге рассказал журналистам, что Дубинский пригласил его на частное полиграф-шоу. Однако он настаивает на дополнительной проверке.

"Я считаю, что мы должны перепройти, потому что будут потом еще какие-то инсинуации, скажут: "У вас с Дубинским полиграф и полиграфолог один, а мы все идем через другой", – сказал он и уточнил, что сегодня будут заданы 4 или 5 вопросов, в частности, о том, получали ли вознаграждение за какую-либо версию законопроекта, побуждал ли кто-то каким-то образом к голосованию.

Отметим, что коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковальев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видело:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама