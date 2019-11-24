Дети Кулебы после ДТП находятся в тяжелом состоянии

Один мальчик получил перелом таза и челюсти, второй - в коме

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Двое сыновей попавшего в ДТП уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии – один мальчик получил перелом таза и челюсти, второй – коме.

"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь. Только что говорил с друзьями, которые находятся в больнице", - сообщил Сергей Косяк на своей странице в Facebook.

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По его словам, Николай Кулеба получил травмы различной степени тяжести, после аварии он был в сознании.

Сам чиновник поблагодарил всех небезразличных за поддержку и пообещал сообщить подробности позже.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. …Сейчас лучшей помощью для меня и детей ваша молитва", - написал Кулеба на Facebook

Как сообщалось, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. По информации СМИ, детского омбудсмена и одного из его сыновей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП.

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