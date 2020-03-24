Диалог с боевиками: почему скандальный Консультативный совет по Донбассу может остаться на бумаге

Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ завтрашнее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске пройдет в формате видеоконференции. Это значит, что никаких документов стороны не подпишут. Речь, прежде всего, о скандальном Консультативном совете, который, по мнению большинства экспертов, оппозиции и даже нескольких десятков депутатов от "Слуги народа", легализует пророссийских боевиков, закрепит нарратив Москвы о прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском, и даже может привести к отмене санкций против России.

Создать Консультативный совет на базе политической подгруппы ТКГ, куда должны войти представители ОРДЛО с правом решающего голоса, договорились 11 марта на очередном заседании в Минске, куда впервые приехали глава ОПУ Андрей Ермак и замглавы АП РФ Дмитрий Козак. Договоренности записали в протоколе решения ТКГ, под которым, кроме представителей ОБСЕ, Украины и России, подписались также "полномочные представители ОРДЛО". Подлинность этого документа, который оказался в распоряжении СМИ, в ОПУ не опровергли, что сразу же вызвало раскол даже в рядах "слуг".

Больше 50 депутатов "Слуги народа" подписались под коллективным обращением к Владимиру Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины. Петиция на сайте ОПУ с требованием отозвать подписи Леонида Кучмы и Андрея Ермака под протоколом решения ТКГ набрала необходимое количество голосов. Глава ОПУ Андрей Ермак и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ, вице-премьер Алексей Резников убеждают, что "зрады" в создании Консультативного совета нет, в его составе будут не боевики, а представители гражданского общества, которым доверяют как в Киеве, так и в Донецке и Луганске. Но, несмотря на то, что создание Консультативного совета откладывается, финальное слово, все-таки, за Владимиром Зеленским.

Что подписали в Минске

Если условием для первой встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже 9 декабря на саммите "Нормандской четверки" было согласие Киева на "формулу Штайнмайера", то условие Москвы для второй встречи – прямой диалог Киева с ОРДЛО, закрепление "формулы Штайнмайера" в украинских законах и особого статуса Донбасса в Конституции.

После достигнутых 11 марта в Минске договоренностей о создании Консультативного совета российские федеральные каналы и контролируемые Москвой главари ОРДЛО говорили, что Киев согласился на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Кремль давно продвигает этот нарратив, пытаясь убедить Запад, что на Донбассе не военная агрессия России против Украины, а внутренний конфликт и гражданская война. Но все эти шесть лет Киеву удавалось отбивать российские фейки.

Как только протокол решения ТКГ попал в СМИ, Андрей Ермак и Алексей Резников вышли к общественности. В эфире "Свободы слова Савика Шустера" 13 марта оба заявили, что ни о каких прямых переговорах с представителями "ДНР"/"ЛНР" речь не идет, так как они не признаны даже Россией.

"Единственные, с кем мы можем говорить, – люди, которые не связаны с военным конфликтом, не убивали наших военных, но которые, да, проживают на неподконтрольных территориях. Представителями территорий ОРДЛО должны быть люди, как с оккупированных территорий, так и с территорий, которые на сегодняшний день контролируются правительством Украины", – объяснил Андрей Ермак.

Алексей Резников, в свою очередь, раскритиковал Минские договоренности, подписанные 12 февраля 2015 года, выступив за их пересмотр.

"Но мы имеем то, что имеем. Они были подписаны тогда, когда другого варианта у Украины не было. В п. 11 четко и дословно сказано, что вопросы децентрализации, изменения Конституции Украины, обсуждение и принятие закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО должны согласовываться в консультациях с представителями ОРДЛО. Прошу не путать ОРДЛО и "ДНР"/"ЛНР", которые признаются судами Украины террористическими организациями, – это абсолютно разные вещи", – сказал Алексей Резников.

Если идти строго по букве Минских договоренностей, пункты 9, 11 и 12 действительно предусматривают консультации и согласование с представителями ОРДЛО новой Конституции, законов об особом статусе и местных выборах. Но все это время Киеву удавалось убеждать Париж и Берлин, что без выполнения безопасностной части Минска (прекращения огня, обмена пленными, вывода всех российских наемников и техники и, что самое главное, передачи Украине контроля над границей) политическое урегулирование невозможно. В России же, наоборот, настаивают сначала на выполнении политической части Минска, чтобы навсегда зацементировать свое присутствие и влияние на Донбассе.

"За" и "против"

Проще говоря, 11 марта в Минске создали орган, который в консультациях с представителями ОРДЛО будет нарабатывать предложения для политической подгруппы. С правом решающего голоса туда войдут 10 представителей Украины, 10 представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и по одному с правом совещательного голоса от Германии, Франции, ОБСЕ и России.

Источники сайта "Сегодня" в украинских дипкругах рассказали, что как раз сейчас активно идет поиск людей, которые могут войти в такой Консультативный совет от Украины. По их словам, речь идет об авторитетных волонтерах, добровольцах, участниках АТО и ООС.

На встречный вопрос о засилье русских паспортов на руках у жителей оккупированных территорий источники сайта "Сегодня" ответили:

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"Если мы будем видеть давление России и навязывание нам откровенно одиозных кандидатов от ОРДЛО в Консультативный совет, то выйдем из переговорного процесса".

Сайт "Сегодня" пообщался и с депутатами от "Слуги народа", которые вечером 13 марта встречались с Андреем Ермаком в ОПУ. Многие подтвердили, что им озвучивали те же тезисы. Однако нардепов это не устроило и свои подписи под обращением к президенту они решили не отзывать. Более того, к нему добавилось новое коллективное письмо "слуг" с просьбой уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря СНБО за его высказывания о "странах с внутренним конфликтом, которых не берут в НАТО".

В профильном парламентском комитете по правам человека, деоккупации и реинтеграции еще не обсуждали подписанные 11 марта в Минске документы. По словам главы комитета Дмитрия Лубинца, все, что касается Минска, – это, в первую очередь, прерогатива президента, который несет личную ответственность за эти процессы и должен определять людей, которые могут войти в состав Консультативного совета и уполномочены вообще что-либо подписывать и о чем-либо договариваться от лица Украины в Минске.

"Мое личное мнение – пути к миру нужно искать, этот процесс не будет простым. При этом мы все должны понимать, что этот мир будет достигнут только тогда, когда мы не будем подменять понятия. Если мы и все мировое сообщество на протяжении всех лет четко говорим о том, что у нас прямая агрессия со стороны РФ, то надо садиться с ними о чем-то разговаривать. А готовность достигнуть мира любыми путями приведет к тому, что мы покажем всему миру, что у нас гражданский конфликт и все санкции с РФ будут сняты. Пути искать надо, но напрямую только с РФ, как с непосредственным участником вооруженного конфликта против Украины", – сказал сайту "Сегодня" Дмитрий Лубинец.

В "ЕС" и "Голосе" и вовсе обвиняют представителей Украины в том, что они поставили свои подписи под документом вместе с "полномочными представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", фактически легализовав их не признанный никем статус, а Россию вывели в статус медиатора и наблюдателя.

По словам экспертов, создание Консультативного совета – это только первый шаг.

"А что произойдет потом? Это очень легко предсказать. Вероятно, будет очередное обострение или провокация. Но даже без провокаций будет попытка внести изменения в Конституцию Украины. Мы видим четкую последовательность действий после Мюнхенской конференции по безопасности, где были представлены печальноизвестные "12 шагов", которые якобы предлагают путь к миру, а на самом деле предусматривают реализацию плана России и требований, записанных в Минских договоренностях. Ну и подача воды в Крым", – сказала сайту "Сегодня" кандидат политических наук Елена Снигирь.

В то же время в своем блоге "Минские игры" для сайта "Сегодня" эксперт Международного центра перспективных исследований, кандидат политических наук Николай Капитоненко пишет, что без диалога нормально реинтегрировать территории не получится – история постконфликтных урегулирований достаточно однозначна на этот счет.

"Нам придется обсуждать вопросы амнистии, восстановления, языка, финансов и многие другие. Закрывать на это глаза можно только в том случае, если реальных планов вернуть территории нет вовсе. Ни о какой легализации "ДНР"/"ЛНР" речь не идет. Да и вообще, предыдущая администрация оставила для себя возможность гибкой трактовки всех неоднозначных нюансов нынешнего конфликта. Теперь же ее бывшие представители за эту самую гибкость громче всех критикуют Офис президента. Хотя и те, и другие могли бы использовать эту особенность асимметричного конфликта на пользу Украине", – считает Николай Капитоненко.

Тем временем даже коронавирус не заставил боевиков прекратить обстрелы на Донбассе. Как бойцы ВСУ справляются сразу с двумя врагами – смотрите в сюжете:

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